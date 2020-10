Estar em um estado mental, emocional, espiritual e físicoparece impossível diante de uma rotina cada vez mais cansativa - e com o estresse adicional trazido pela pandemia do novo coronavírus. Instantes de angústia são naturais nesse cenário, e não permitem mascarar problemas quando oconduz as pessoas a uma direção. É muito comum o surgimento de pensamentos negativos, com a insegurança sobre o futuro. Aparecem medo, ansiedade, frustração, desconforto, preocupação, irritação, sensações de impotência e desamparo, além de dores e tensões.

Peculiar, o momento pede novas posturas. A inteligência emocional ensina que, quando perduram o estresse e o pessimismo, é hora de reprogramar a mente. Afinal, a cabeça é a nave-mãe do corpo e, se falta serenidade, nada fica tão ruim que não possa piorar. A meditação é uma alternativa para vencer esses obstáculos e amenizar vulnerabilidades.

Forma terapêutica que ganhou importância em meio às aflições geradas em torno da COVID-19, consiste em ferramenta para recarregar energias e que atua na recuperação do foco na saúde, no bem-estar e satisfação. Intervalos para repouso e relaxamento se tornam essenciais para que as pessoas possam se “desligar”, pelo menos um pouco.

O Brasil é o segundo país onde há mais pessoas. E a ansiedade tem sido considerada o mal do século, alerta o terapeuta transpessoal Tadashi Kadomoto. Em quase 30 anos de atuação, milhares de pessoas já participaram de suas aulas, palestras e vivências profissionais. Atualmente, ele apresenta lives com exercício de meditação em dois horários diários (às 6h e às 20h) e, todo dia, é acompanhado por cerca de 40 mil pessoas.

"Pode ser no meio de uma avenida barulhenta, no caos. Se quero meditar, encontro o silêncio nesse lugar barulhento" - Tadashi Kadomoto, terapeuta transpessoal

Tadashi destaca que a meditação tem múltiplos benefícios. “A meditação tira o indivíduo do estado de sofrimento. Ajuda a administrar sentimentos como ansiedade, medo, insegurança, estresse, raiva, impaciência e intolerância”, diz. O terapeuta se dedica a encontrar formas para que as pessoas voltem a acreditar em si mesmas.

Ele é autor dos livros Ninguém tropeça em montanha, Da razão ao coração, Meu livro da consciência e O Mestre do impossível. Kadomoto tem formação em PNL, hipnose ericsoniana, renascimento, processos de memória profunda, técnicas xamânticas e física quântica.

Desmitificando a técnica, Tadashi afirma que a meditação é para ser sentida. “Sente, comece e perceba os benefícios”, convida. Encontrar uma posição agradável é o início. “Pode ser no meio de uma avenida barulhenta, no caos. Se quero meditar, encontro o silêncio nesse lugar barulhento. Se for um local tranquilo e bonito, como uma praia, o alto de uma montanha, facilita, mas isso não é uma verdade absoluta. O lugar sou eu, independentemente do ambiente externo”, ensina.

A pandemia evidenciou sentimentos latentes, de acordo com o terapeuta, surgindo como uma espécie de bomba atômica, mas deixou clara a importância de cuidar da saúde mental e emocional. “Obrigou as pessoas a olhar para os problemas, os sentimentos que vinham sendo negligenciados. A meditação é um instrumento para ajudar, para rever comportamentos”, define. Entre os objetivos com o trabalho com meditação, Tadashi se preocupa em desmistificá-la. “Não é só para pessoas chamadas iluminadas, evoluídas. É para todos, para quem quer qualidade de vida.”

Sempre envolvida com muitas tarefas durante o dia, a fisioterapeuta Luanda Ramos de Azevedo, de 40 anos, encontra na meditação e na ioga um tempo para se cuidar, principalmente quando está sobrecarregada ou estressada. Antes da pandemia, ela se desdobrava entre o trabalho de consultório e a gestão de duas startups, além de coordenar um espaço de bem-estar em Belo Horizonte.

Agora, se viu obrigada a fechar o negócio próprio, mais um motivo da aflição. Há cinco anos, começou a apresentar sintomas gastrointestinais, como dor de estômago e azia. Procurou um médico e não aparecia um motivo plausível – fisicamente, tudo estava bem. “Era provocado por ansiedade e tensão. Procurei a ioga em busca de consciência corporal, e depois introduzi a meditação. Desde então, é uma prática diária”, conta.

Com a experiência positiva, Luanda Ramos recomenda a meditação aos pacientes dela, associada à fisioterapia, principalmente quando há sinais de emoções em desequilíbrio. A fisioterapeuta medita todos os dias, antes de dormir. Entre os bons resultados, cita a promoção do autoconhecimento, conseguir “ouvir” o corpo, controlar e organizar a mente e as emoções, revigorar o pensamento e catalisar energias.

“O burnout não é sinal de fraqueza, mas um indício de que muitos dos próprios limites foram ultrapassados. Eu precisava adotar mudanças de estilo de vida no trabalho.” Mariane buscou ajuda de um especialista, que recomendou sessões de terapia e a meditação como forma de relaxamento, associada à ioga.

Para a publicitária, a meditação tem o potencial de regular e desenvolver a autoconsciência, muitas vezes quando o meio externo traz estímulos negativos. “A técnica mindfulness, por exemplo, me ajudou a enfrentar as situações com mais paciência e sem julgamentos. Vivo o momento presente e consigo aceitar quando não há muito o que fazer”, explica. Para a publicitária, meditar acalma, relaxa, reduz o estresse, favorece a imunidade, diminui a ocorrência de depressão e gera bem-estar psicológico, além de melhorar o humor.

Por saúde, poderosa aliada

Além de auxiliar do ponto de vista emocional e psicológico, estudos mostram que meditar melhora relações interpessoais, diminui dor crônica e incidência de câncer

Os benefícios das práticas regulares da técnica mindfulness de meditação para a saúde têm sido demonstrados em diversos estudos científicos e diferentes situações clínicas. Além dos aspectos emocionais, psicológicos e em relação à imunidade, a ferramenta melhora as relações interpessoais, reduz dores crônicas e incidência de câncer, e combate o vício em álcool e drogas. É o que ensina a nutricionista Fabiane Aparecida Canaan Rezende.





Outro fator importante é servir como meio de confrontar também a compulsão alimentar, o chamado mindful eating, área em que Fabiane é instrutora pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A tradução é “comer com atenção plena” ou “comer consciente”. As práticas resgatam a sabedoria sobre o corpo e contribuem para o desenvolvimento de uma percepção mais apurada em relação às escolhas alimentares no dia a dia, na busca por harmonizar a relação com a comida.

A nutricionista Fabiane Rezende alerta para o fato de que a alimentação saudável costuma ficar esquecida (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press). "O cuidado com a alimentação, muitas vezes, é deixado de lado quando as pessoas vivem no piloto automático. O alimento costuma ser uma válvula de escape emocional para lidar com ansiedade, tristeza, frustrações e dores. Com o mindfulness, ampliamos nossas percepções acerca do comportamento alimentar", orienta Fabiane.





É importante, ressalta a nutricionista, que aquelas pessoas que enfrentam quadros agudos de alguma doença mental ou que estejam em uso de medicamentos psiquiátricos busquem orientação profissional antes de iniciar a prática. "Espera-se uma atenuação dos desconfortos físicos, mentais e emocionais, fazendo com que as pessoas lidem melhor com o contexto atual, um cenário de incertezas e desafios, que introduz uma nova dinâmica para as atividades domésticas, ocupacionais e familiares, além do distanciamento social, que pode resultar em sofrimento físico e psíquico", acrescenta.





A arquiteta Caroline Marques da Cunha, de 30 anos, começou a meditar há dois anos, como atividade física, a fim de melhorar alongamento e condicionamento. A técnica foi adotada junto à prática de kundalini yoga. Mais tarde, a meditação passou a auxiliá-la a enfrentar um problema de compulsão alimentar. Ela procurou Fabiane, ingressou no grupo Nutrindo Além do Corpo, e a nutricionista também indicou as meditações guiadas.





Com dificuldade de se concentrar e manter o foco, Caroline começou a enfrentar episódios frequentes de alimentação sem controle e com culpa. Vivia também um processo intenso de baixa estima, por sempre rejeitar o corpo. "Tinha pensamentos ruins e críticos sobre mim mesma. Não sabia que o tratamento envolveria a meditação, o que foi uma grata surpresa", diz a arquiteta.

A arquiteta Caroline Marques da Cunha encontrou na meditação uma maneira de enfrentar uma compulsão alimentar (foto: Arquivo Pessoal)

As mudanças foram surgindo ao longo das semanas de meditação diária. A primeira delas foi sair do modo automático. "Com as práticas que aprendi no grupo de nutrição, passei a dar atenção plena à comida e, assim, a comer menos. Comecei a praticar a autocompaixão e o autocuidado, o que me trouxeram satisfação pessoal", diz.





Para ela, a meditação ajuda a manter a harmonia, em especial diante da pandemia, com o excesso de informações que levam ao receio sobre o futuro, além da ausência e da saudade das pessoas queridas. “A meditação é um gesto de carinho e cuidado consigo mesmo, tão necessário quanto tomar banho. É preciso parar, refletir, prestar atenção no momento e no que é real.”

Transtornos





O mastologista e ginecologista João Flávio Cal Duarte recomenda a meditação para mulheres com transtornos como câncer de mama, dor pélvica crônica, endometriose, para quem está na fase do climatério, pós-menopausa, gestantes com quadros de ansiedade, entre outras dificuldades. Ele aconselha a meditação como terapia complementar ao tratamento e tem indicado o projeto Pausa, da UFMG e PUC Minas.





É uma abordagem sobre o estado emocional das pacientes em sua relação com a doença. "Ajuda a organizar as ideias, focar no objetivo da cura, fazer com que a mulher não seja vítima de pensamentos negativos e fique mais calma e segura. É uma ferramenta importante para reforçar a adesão ao tratamento", conta o especialista, entusiasta da medicina multidisciplinar, que sugere a integração de conhecimentos em diferentes áreas para um enfrentamento mais efetivo de variados distúrbios.





É uma abordagem sobre o estadodas pacientes em sua relação com a doença. “Ajuda a organizar as ideias, focar no objetivo da, fazer com que a mulher não seja vítima de pensamentos negativos e fique mais calma e segura. É uma ferramenta importante para reforçar a adesão ao”, conta o especialista, entusiasta da medicina multidisciplinar, que sugere a integração de conhecimentos em diferentes áreas para um enfrentamento maisde variados distúrbios.

Atmosfera essencial





A arquiteta especializada em feng shui Rafaela Bruna demonstra como destinar espaço para a meditação e o relaxamento corporal e da mente. Pode ser um cantinho da casa, reservado, um local com majestoso sofá, tapete, almofadas, área a céu aberto ou algo que traga paz e lembre a espiritualidade. Plantas, vasos com areia, galhos, uma fonte de água, aquários, acabamentos em madeira ou pedras, janelas grandes que favoreçam entrada de ar, ventilação cruzada, transformam a atmosfera para agradável à prática de meditação.





"Cada um tem uma necessidade, um gosto, uma crença, que independe da religião. A energia do espaço deve refletir essas sensações" - Rafaela Bruna, arquiteta especializada em feng shui (foto: Arquivo Pessoal). Pode ser local perto de vegetação, de águas correntes, com luz e som naturais. Para apartamentos ou ambientes que não recebem iluminação natural, a luz indireta e amarela, junto com elementos como fotos, imagens, velas, luminárias e flores criam o clima do chamado home relax, como ensina Rafaela Bruna. Ofurô, lanternas, esculturas de buda, canto de leitura, mesa de massagem, incensos, um altar de devoção, cores suaves, são outros itens que enriquecem o espaço zen.





"Som natural ou músicas relaxantes ajudam a trazer tranquilidade. Outro fator a considerar é o tato. O melhor é optar por pisos que não absorvem calor, já que a meditação sugere estar descalço e sentir a superfície", acrescenta. "Cada um tem uma necessidade, um gosto, uma crença, que independe da religião. A energia do espaço deve refletir essas sensações."





O feng shui lembra a importância de harmonizar os espaços e melhorar a energia vital nos seres vivos e ambientes, por meio de elementos naturais. A união de projetos de decoração e de feng shui é uma direção interessante para criar ambientes como esse. "Há quem medite debaixo do chuveiro, ou quem prefira ambientes abertos. Procure elementos que lhe tragam conexão, coloque suas memórias afetivas, volte-se para dentro."