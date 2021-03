Biocor Instituto segue como referência hospitalar no Brasil e no mundo

(foto: Biocor Instituto/Divulgação)





O Biocor Instituto, hospital e centro de ensino, pesquisa e desenvolvimento técnico-científico, segue sendo uma das maiores referências em alta complexidade, com reconhecimento no Brasil e no exterior. As modernas instalações físicas, os constantes investimentos tecnológicos, os profissionais habilitados e um consistente sistema integrado de informação são alguns dos critérios que conferem legitimidade às certificações e acreditações recebidas pela instituição médica.









Em 2020, um dos anos mais desafiadores para o mundo e para a saúde pública, haja vista a panemia de COVID-19, o Biocor Instituto buscou, segundo a instituição, manter o compromisso de melhoria permanente da qualidade de gestão e assistência, buscando uma integração harmônica das áreas médica, tecnológica, administrativa, assistencial e de ensino e pesquisa. “Tudo isso sem perder o foco na segurança e bem-estar dos pacientes, usuários e profissionais de saúde”, afirma o Biocor.





Não à toa, nos últimos anos, o Biocor inaugurou um novo Pronto Atendimento remodelado, além de novos leitos de CTI pediátrico, modernizou leitos de internação e agregou cinco novas salas cirúrgicas de grande porte, informa a instituição.





“A manutenção do calendário de auditorias e as confirmações de todas as acreditações da Instituição são prova de que o Biocor Instituto continua fazendo a sua parte, assumindo o compromisso de sempre ir ainda mais longe em benefício dos pacientes e de toda sociedade”, completa.

Erika Vrandecic, diretora do Biocor Instituto (foto: Biocor Instituto/Divulgação)



“Nós do Biocor Instituto sempre estivemos atentos à melhoria continuada de sua infraestrutura. Essa prática diferenciada nos serviu bastante no enfrentamento da pandemia da COVID-19, confirmando o acerto e a solidez da nossa cultura de excelência”, ressalta Erika Vrandecic, diretora do Biocor Instituto e filha do fundador da instituição, Mario Vrandecic.