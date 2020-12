Pelo quarto ano consecutivo, Biocor recebe selo de Excelência da Unimed-BH

Biocor Instituto recebeu, pelo quarto ano consecutivo, o selo Excelência 2020 pelos serviços prestados aos pacientes (foto: Biocor Instituto/Divulgação)



O Biocor Instituto foi reconhecido, pela quarta vez consecutiva, como um hospital cinco estrelas pela Unimed-BH, recebendo, assim, o selo Excelência 2020 pela qualidade dos serviços prestados. A iniciativa trata-se de um projeto que tem como objetivo central a evolução da rede de prestadores de atendimento à saúde.





Unimed-BH, nós do Biocor Instituto percebemos a importância e a magnitude da ideia, sendo acolhida prontamente pelo nosso mestre Mario Vrandecic, que ficou cativado por mais este desafio. Sabemos que qualidade é uma obrigação de todos e tem que reverter em benefício do nosso paciente". Para a diretora da instituição, Erika Vrandecic, tal reconhecimento é relevante: "Na concepção inicial deste projeto liderado pela-BH, nós do Biocor Instituto percebemos a importância e a magnitude da ideia, sendo acolhida prontamente pelo nosso mestre Mario Vrandecic, que ficou cativado por mais este desafio. Sabemos que qualidade é uma obrigação de todos e tem que reverter em benefício do nosso paciente".





É justamente por isso que, segundo Erika Vrandecic, o Biocor Instituto tem participado desde o primeiro ciclo, recebendo as cinco estrelas em todos as edições do selo Excelência. “Com essa condecoração, temos convicção de que crescemos a cada ciclo, com a segurança de que tudo isso é feito e destina-se à consolidação de uma cultura de excelência voltada para o paciente, repercutindo positivamente em todos os elos dessa corrente que é a saúde”.





A diretora do Biocor pontua, ainda, que é mérito do bom serviço prestado pelo hospital, bem como da evolução física e humanitária das dependências da instituição e de seus funcionários. “Fundado há 35 anos, o Biocor é um hospital geral e um centro de excelência em ensino, pesquisa, desenvolvimento técnico-científico com procedimentos inovadores, sendo referência em alta complexidade”, comenta.





Ela destaca que o reconhecimento também é fruto de investimento contínuo: “Nossas modernas instalações físicas, constantes investimentos tecnológicos, pessoal habilitado e um consistente sistema integrado de informação proporcionam um ambiente adequado ao exercício da medicina. Investimos de modo ininterrupto em qualidade, educação continuada, atualização tecnológica e aprimoramento da gestão. Tudo focado no acolhimento, na segurança, na prevenção e na satisfação de nossos pacientes, médicos, colaboradores e demais partes interessadas”.





Referência em meio à pandemia





Erika Vandrecic afirma que as constantes atualizações propiciaram know-how para procedimentos durante a pandemia: “Estivemos atentos à melhoria continuada de infraestrutura. Essa prática nos serviu bastante no enfrentamento da COVID-19. Formamos um grupo multidisciplinar integrado, com reuniões diárias, para o estudo e a análise dos protocolos de saúde pública, epidemiológicas e sanitárias, colocamos em prática fluxo assistencial específico e seguro para os pacientes”.





Receber o reconhecimento de excelência em serviço em meio à pandemia do novo coronavírus significou muito para o hospital, segundo a diretora do Biocor: “Permanecemos preparados cientifica e tecnologicamente, bem como continuamos aprimorando ainda mais o nosso diferencial de acolhimento, resguardando a segurança e o bem-estar dos diferentes públicos que precisam dos nossos cuidados".





*Estagiária sob a supervisão da subeditora Kelen Cristina