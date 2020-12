Hospital Márcio Cunha é reconhecido por plano de ação no combate à COVID-19

O Hospital Márcio Cunha foi reconhecido pelo plano de ação desenvolvido para o combate à Covid-19 (foto: HMC/Divulgação)



O Hospital Márcio Cunha (HMC), da Fundação São Francisco Xavier, em Ipatinga, foi reconhecido pela Federação Internacional de Hospitais (IHF), no Programa Beyond The Call of Duty for COVID-19 (Além do Dever para COVID-19), por seu plano de ação no combate à COVID-19. Outros 100 hospitais espalhados em 28 países também receberam a condecoração.









“Além de investir em alta tecnologia no combate à COVID-19 e no treinamento de equipes altamente capacitadas, temos aprimorado ainda mais a nossa missão de investir no atendimento humanizado, pois entendemos que o processo de recuperação das pessoas passa pelo acolhimento. Nosso objetivo é estimular o paciente a nunca desistir e salvar vidas com capacidade técnica refinada, qualificada e acolhedora”, ressalta.





Ronald Lavater, CEO da Federação Internacional de Hospitais, destaca que esse bom trabalho tem transformando o futuro da saúde.



“Uma das nossas motivações ao criar este programa de reconhecimento é destacar a diversidade e agilidade da indústria hospitalar em resposta à COVID-19. A pandemia forçou os hospitais a desenvolver, implementar e adotar novas formas de operar e muitas dessas mudanças aceleraram a transformação positiva na prestação de cuidados”, destacou.





A lista completa de hospitais reconhecidos pelo combate à COVID-19 pode ser conferida no site oficial do programa.





*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram