Prêmio Influentes da Saúde dedica homenagem ao fundador do Biocor

Mario Vrandecic, médico fundador do Biocor Instituto (foto: Biocor Instituto/Divulgação)



Em cerimônia do prêmio "100 Mais Influentes da Saúde”, realizada nesta quinta-feira (1/7), o Grupo Mídia prestou homenagem póstuma à Mario Vrandecic, médico fundador do Biocor Instituto. O objetivo do evento é premiar personalidades que se destacaram por contribuições no setor da saúde nos últimos 10 anos.









Foi então que, em 1978, nasceu a Biocor Indústria, empresa mineira pioneira na fabricação de substitutos valvares, sendo seu carro-chefe a bioprótese cardíaca de tecido porcino, desenvolvida inteiramente por Mario Vrandecic em Belo Horizonte.





Inaugurado em 1985, o Biocor, inicialmente, era voltado para a cardiologia e cirurgia cardíaca e, posteriormente, agregou mais especialidades para o tratamento multidisciplinar do paciente. Hospital Geral de Alta Complexidade, o Biocor é referência em gestão e o primeiro hospital da América Latina a obter o certificado ISO 9002.





Segundo a instituição, a sensibilidade e o cuidar foram transmitidos por Mario em cada atividade do Biocor Instituto, tendo na sua visita diária a todos os pacientes e aos setores do hospital um de seus maiores legados.



“Sua vida, seu exemplo e sua dedicação à medicina, aos pacientes e à sociedade refletem no merecimento desta homenagem e como não poderia deixar de ser, dedicamos esta homenagem ao corpo clínico e colaboradores do Biocor Instituto”, diz Erika Vrandecic, diretora do Biocor Instituto e filha de Mario.