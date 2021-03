Drogaria Araujo comemora 115 anos de fundação neste sábado

Fachada da Drogaria Araujo, unidade Alfredo Noronha, localizada na Avenida Afonso Pena (foto: Acervo Araujo/Divulgação)





Neste sábado (20/3), a Drograria Araujo comemora 115 anos. Com fundação em março de 1906, a rede de drogarias de Minas Gerais carrega em sua história o pioneirismo dos plantões 24 horas, do serviço de telemarketing do Brasil, com o Drogatel Araujo, e o Drive Thru. Além disso, de acordo com a empresa, ela é a responsável por aderir, em primeira “mão”, às vendas via marketplace e implantar o sistema de compra virtual com possibilidade de retirada na loja.





Fachada da primeira loja Araujo (foto: Acervo Araujo/Divulgação)





Modesto Araujo Neto, presidente da Araujo e terceira geração à frente da empresa, segue o sonho de seu avô. “A Drogaria Araujo é sinônimo de farmácia para os mineiros. Sua história começou meu avô, homem de visão e fortes valores, como ética, seriedade e honestidade. Ele construiu em bases sólidas essa empresa, que hoje está presente em 38 cidades de Minas Gerais com mais de 250 lojas, e atendendo a todo Brasil.”





“Com inovação no seu DNA, a Araujo diversifica os serviços oferecidos aos clientes e marca presença na vida dos mineiros”, diz.





Modesto Araujo Neto lembra, ainda, que a empresa esteve presente em vários momentos históricos do Brasil, inclusive ajudando no combate de pandemias. “Nestes 115 anos, a Araujo já passou por duas pandemias – a primeira foi a da gripe espanhola –, duas guerras mundiais, planos econômicos e cenários de crise desafiadores. Em todos os momentos mantivemos o espírito de inovação e o foco no cliente."

Modesto Araujo Neto, atual presidente da Drogaria Araujo e terceira geração à frente da empresa (foto: Juliano Arantes/Divulgação)





Agora, em plena pandemia de COVID-19, a empresa afirma estar em busca de sempre garantir a segurança de seus funcionários para, também, garantir o abastecimento de produtos essenciais para a saúde e bem-estar dos mineiros. “Para proteger nossos colaboradores e a população, os farmacêuticos estão capacitados a monitorar a saúde da equipe de acordo com os procedimentos recomendados. Eles também estão disponíveis para tirar dúvidas sobre a doença.”





“Todas as lojas seguem protocolos de limpeza e higienização com produtos de limpeza hospitalar e dispõem de álcool 70% para o uso de colaboradores e clientes, na entrada da loja, caixa e balcão de medicamentos. Manter o abastecimento dos itens essenciais é prioridade e não mediremos esforços nesse sentido", diz o atual presidente.

Comemoração

Apesar da pandemia, haverá comemoração. E, de acordo com a empresa, quem vai sair ganhando é o cliente: “A Araujo realiza uma promoção que é um presente para todos os mineiros. A cada R$ 115 em compras, os clientes concorrem a uma casa nova. E para quem comprar pelo aplicativo, site ou Drogatel e optar retirar suas compras pelo "Clique Retire", terá ainda um sorteio extra de um iPhone 12”, informa.





Para participar, basta cadastrar o comprovante fiscal da compra no site





*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ellen Cristie.