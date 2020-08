Hospital Infantil São Camilo completa 40 anos de existência (foto: Nitro Imagens)





“A fundação do São Camilo foi um sonho de nove médicos, que está atravessando gerações, e que levou um longo período de trabalho, cerca de três anos. E quando ‘nasceu’ o Hospital São Camilo, em um grande pioneirismo para a época, o objetivo era de ser referência em assistência integral à criança, o que, com certeza, era uma proposta ambiciosa, em razão da complexidade da assistência médica naquele tempo.”





É o que diz a superintendente e diretora técnica do Hospital São Camilo, Helayne Terezinha Alves Santos, ao comentar os primeiros passos dados para a construção do hospital, localizado na Região Leste de Belo Horizonte.



Ela conta, ainda, que ao longo dessas quatro décadas, alguns desafios ameaçaram a continuidade deste sonho. No entanto, Helayne pondera que todas as medidas cabíveis foram tomadas, a fim de culminar no que, atualmente, o hospital assumiu como representatividade, em meio à um contexto em que a presença de hospitais, bem como alas pediátricas é quase inexistente.





“Atravessamos períodos de crises econômicas e políticas. E isso tudo interferiu no mercado para a saúde, haja vista que foram fechados uma série de hospitais pediátricos, e o São Camilo conseguiu passar por isso, crescer e sobreviver ao longo de todas essas adversidades", afirma a diretora técnica.





E acrescenta: "Isso só foi possível devido a uma gestão correta dos recursos e, principalmente, pela confiança depositada por nossos clientes/pacientes. Além disso, a segurança oferecida por nossos colaboradores, médicos e enfermeiros foram os principais motivos que permitiram que o São Camilo chegasse até aqui.”.





Além disso, a pediatra, gerente assistencial do Hospital Infantil São Camilo Unimed e filha de um dos fundadores do hospital, Marisa Lages Ribeiro, conta que, para além dessas adversidades, o sonho de uma assistência inteiramente dedicada a crianças e adolescentes quase foi interrompido quando parte do grupo, composto por nove sócios, decidiu vender a marca e o local para investidores do ramo de oncologia.





“Na minha família, não queríamos que essa venda acontecesse, então, eu e meu pai procuramos a Unimed-BH, que anteriormente já havia demonstrado interesse no hospital, mas havíamos descartado a ideia na época, em função da estabilidade do hospital no momento. Dessa forma, explicamos para eles a situação e, também, o fato de que não queríamos que o São Camilo deixasse de ser uma referência em atendimento infantil, e eles nos ajudaram.”





Dessa forma, em 2017, o hospital passou a fazer parte do grupo Unimed-BH. No entanto, os desafios não pararam por aí, e a superintendente do hospital conta que, hoje, além da manutenção da excelência no atendimento, os problemas enfrentados atualmente pelo sistema de saúde como um todo são as maiores preocupações da equipe médica e administrativa do São Camilo.





“O hospital pediátrico é um hospital sazonal, e ele sofre muita influência da época do ano. Então, há épocas em que ele está mais cheio e se tem que administrar os recursos, mas também há períodos em que o hospital fica mais vazio e é preciso saber fazer a distribuição desses recursos. São períodos muitos distintos dentro do Hospital São Camilo e são desafios que buscamos sempre superar”, diz.





De olho no futuro





Helayne destaca que, em busca de seguir com o sonho daqueles nove médicos que fundaram o Hospital Infantil São Camilo, investimentos estão sendo feitos em infraestrutura e em corpo e governança clínica. “Essa ação de governança é um sistema no qual acreditamos que, por meio dele, nos responsabilizamos por melhorar continuamente a qualidade dos nossos serviços e garantir um padrão de atendimento. A partir disso, então, se cria um ambiente com atendimento de qualidade.”





Helayne Terezinha Alves Santos, superintendente e diretora técnica do Hospital São Camilo Unimed (foto: Unimed-BH/Divulgação) efetividade de uma boa gestão, pautada na eficiência. Ela explica que o hospital visa, também, promover a educação e treinamento de profissionais, por meio do sistema de residência pediátrica credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), a fim de formar futuros profissionais. A superintendente explica que todo esse investimento está sendo feito para promover ade uma boa gestão, pautada na eficiência. Ela explica que o hospital visa, também, promover a, por meio do sistema de residência pediátrica credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), a fim de formarprofissionais.





“Além disso, temos uma novidade. Estamos em busca da aprovação de um projeto de ampliação do nosso pronto atendimento, com uma área física maior e mais moderna, com um novo serviço de imagem e de diagnóstico. O sonho continua, e vamos sempre, com transparência em todos os nossos processos e relações interpessoais, buscar a excelência.”





‘Juntos com você cuidando da saúde’

Marisa ressalta que, no Hospital São Camilo, diariamente é reforçada a importância de todos os funcionários para o atendimento e tratamento de pacientes. E, inclusive, relembra uma atitude de seu pai, José Guerra Lages, um dos fundadores do Hospital, para evidenciar essa essencialidade para todo o corpo médico, clínico e administrativo.





“Meu pai, uma vez, sentindo a necessidade de mostrar essa importância, fez uma carta fictícia sobre uma mulher, chamada Dona Marina, mãe de um paciente do hospital que voltou ao hospital após a recuperação de seu filho para agradecer por ele estar bem. E quando ela perguntou os nomes, pois ela queria guardá-los, todos os funcionários foram citados, pois para se fazer o atendimento, todos eles são importantes, desde o preenchimento de um papel na recepção até o atendimento.”

"Até mesmo minha mãe, que nem médica era, tinha muito amor pelo São Camilo. Ela, inclusive escreveu um poema muito lindo sobre o hospital, que acredito representar muito bem todo o envolvimento e excelência do hospital, que está pronto para servir. Apesar disso, ainda buscamos evoluir, portanto estamos em construção e cada pessoa que chega, chega para somar" Marisa Lages Ribeiro, pediatra, gerente assistencial do Hospital Infantil São Camilo Unimed







Nesta ação, a pediatra conta que o pai entregou uma carta para cada funcionário, junto com uma rosa, a fim de que todos sentissem essa essencialidade de sua função. “Para um cirurgião fazer um procedimento, por exemplo, o material tem que estar esterilizado e, para isso, o setor de higienização tem que fazer esse trabalho. Para isso, a recepção tem que dar assistência. No fim das contas, todo mundo tem envolvimento em uma vida salva”, explica.



“É muito gratificante estar em um hospital completando 40 anos, com uma estrutura madura, forte e que presta uma assistência cada vez de mais qualidade para a população”, relata Marisa, ao destacar o sentimento de gratidão e amor pelo hospital, um legado de seu pai também para toda a sua família.





“Até mesmo minha mãe, que nem médica era, tinha muito amor pelo São Camilo. Ela, inclusive escreveu um poema muito lindo sobre o hospital, que acredito representar muito bem todo o envolvimento e excelência do hospital, que está pronto para servir. Apesar disso, ainda buscamos evoluir, portanto estamos em construção e cada pessoa que chega, chega para somar”, destaca.





O poema, intitulado “Ao São Camilo”, escrito pela mãe de Marisa, a professora Maria Auxiliadora da Silveira Lages, já falecida, diz assim:





“Eu te conheci menino; Acompanhei seus primeiros passos, ainda inseguros; Tu foste alimentado com amor; Às vezes ficava admirada de ver como crescia com vigor; Lutando contra obstáculos mil, sempre destemido, sempre confiante; Já não és mais criança, teu corpo rijo deixa transparecer toda sua plenitude; Está pronto para servir com carinho aqueles que procurarem um abrigo seguro; Seja sempre fiel às esperanças depositadas em ti; Segue teu caminho à sombra de teu protetor; Cumpre tua missão de fé e amor.”





* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram