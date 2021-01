Previsões para 2021: Vai ser um ano melhor?

(foto: Pixabay)

Muitos levantam dúvidas, desacreditam, criticam temas como a ufologia, astrologia, esoterismo, terapias integrativas, o holístico e desmerecem quem crê e fala em resultados. Como não existe unanimidade, o único compromisso é o respeito. A grandiosidade e o mistério que envolvem os astros aguçam a curiosidade sobre seus poderes de intervenção na vida das pessoas e do mundo. As estrelas sempre fascinaram a humani- dade. Hoje, o Bem Viver traz aos leitores as previsões para o ano de 2021 com especialistas e estudiosos que se debruçam na arte de desvendar os possíveis caminhos que estão traçados.





Depois de um 2020 tenebroso que, infelizmente, vai assombrar o 2021, que ainda conviverá com a pandemia da COVID-19, a única certeza é que cada um deve procurar abraçar a esperança, seja quais forem os escritos de astros, estrelas, cartas, búzios ou cristais. Crente ou não, nada impede a quem gosta e acredita querer saber o que o céu, o sistema solar e a posição dos planetas podem estar dizendo para a humanidade, especialmente para o Brasil e para cada um em particular por meio de seu signo.





Dado curioso é que estudo feito por pesquisadores da Universidade de Granada, na Espanha, e do Max Planck Institute for Human Development, na Alemanha, publicado pela American Psy- chological Association, mostrou que entre 85% e 90% dos participantes não querem saber de eventos futuros negativos, como a morte ou o término de um relacionamento, claro. Mas surpreende que entre 40% e 70% das pessoas também não procuram saber sobre previsões positivas. E apenas 1% gostaria de desvendar como será o futuro, seja qual for. Resultado colhido há três anos, a pesquisa entrevistou mais de 2 mil pessoas.





Astróloga Jacqueline Cordeiro afirma que será um ano de engajamento em prol dos invisíveis (foto: Arquivo Pessoal) Esoterissima (no Instagram é @jaqueastrologa), ela afirma que o Brasil ainda viverá a recessão, crescimento pequeno da economia, crise e desemprego porque tudo indica que a COVID-19 continua como pano de fundo para todo o 2021. Mas, diante de tudo pelo que o mundo passa, é possível que esses dados hoje sejam bem diferentes. Para traduzir os astros, Jacqueline Cordeiro, astróloga e escritora mineira de Montes Claros, que vive em São Paulo e iniciou seus estudos de astrologia em Buenos Aires nos anos 1990, aceitou o convite o Bem Viver para dizer o que 2021 promete. Fundadora do site(no Instagram é @jaqueastrologa), ela afirma que o Brasil ainda viverá a recessão, crescimento pequeno da economia, crise e desemprego porque tudo indica que a COVID-19 continua como pano de fundo para todo o 2021.





Jacqueline Cordeiro explica que os astrólogos analisam o mapa de 20/3/2021, quando Sol entra no zero grau de Áries, solstício de inverno com outono no hemisfério sul e primavera no norte. “E quando olhamos o mapa para o horário de Brasília vemos que o povo continua anestesiado. Há um torpor em relação ao que acontece tanto na pandemia como na economia.”





04:00 - 10/01/2021 Previsões 2021: a vida pedirá um novo olhar excluídos e invisíveis. Haverá crescimento de atividades que envolvam grandes grupos. A criação de grêmios, associações, sindicatos e ONGs, tudo para trazer melhoria às pessoas. Amizades serão valorizadas.” A astróloga ressalta que em 2021 as pessoas serão mais valorizadas pelo ser, pela capacidade intelectual, do conhecimento e flexibilidade diante de diversas situações, do que pelo ter. No entanto, Jacqueline Cordeiro destaca boas possibilidades quanto à ação colaborativa. “Energia do inclusivo será muito forte, com as pessoas se mobilizando em prol dosHaverá crescimento de atividades que envolvam grandes grupos. A criação de grêmios, associações, sindicatos e ONGs, tudo para trazer melhoria às pessoas. Amizades serão valorizadas.” A astróloga ressalta que em 2021 as pessoas serão mais valorizadas pelo ser, pela capacidade intelectual, do conhecimento e flexibilidade diante de diversas situações, do que pelo ter.



ESCASSEZ DE ÁGUA





Outro tema caro ao novo ano é a questão hídrica: “No meio do ano podemos ter escassez de água em algumas regiões, principalmente no Nordeste. A água é importante para o Brasil com a valorização de pesquisas, como a água do mar sendo potável e o reaproveitamento”. Já na política, Jacqueline Cordeiro diz que teremos questões de o povo ir para a rua fazendo questionamentos com passeatas, porque haverá menos medo da pandemia, ainda que ela continue crescendo ao longo do ano.





Quando olhamos o mapa para o horário de Brasília, vemos que o povo continua anestesiado. Há um torpor em relação ao que acontece tanto na pandemia como na economia Jacqueline Cordeiro, astróloga

Crianças, adolescentes e o sistema de ensino vão estar em pauta. Com Jacqueline Cordeiro destacando ainda mais força do ensino on-line, o que favorecerá o mercado de quem atua com cursos on-line, capacitação via remota. Crianças, adolescentes e o sistema de ensino vão estar em pauta. Com Jacqueline Cordeiro destacando ainda mais força do ensino on-line, o que favorecerá o mercado de quem atua com cursos on-line, capacitação via remota.





Jacqueline Cordeiro alerta que em 2021 teremos a necessidade de nos juntar diante da crise econômica. “A diferença para 2020 é que as pessoas vão estar engajadas nas questões sociais, associações de bairro, de rua, muita solidariedade.” A astróloga afirma também que o ano promete um crescimento de tudo que é holístico, não só para a cura física, mas espiritual, energética e mental. “Astrologia, esoterismo, cristais, óleos e essências ganham força”, diz.

O QUE DIZ CADA SIGNO?



(foto: Quique/Pixabay)

E quanto aos signos? Jacqueline Cordeiro revela o que cada um tem traçado para o ano de 2021. Confira:





Arianos: vão trabalhar muito as questão dos grupos, as amizades florescem, as antigas aparecem. Uma palavra-chave importante é associações. É um ano de facilidades, mas precisa por a mão na massa. Há uma energia muito positiva.

Taurinos: questões profissionais têm força. A pauta é desengessar, ressignificar, desprogramar. Haverá algum tipo de crise profissional para que entendam que não adianta ficar na zona de conforto. Para isso, precisam mudar e buscar novas capacitações.

Geminianos: tem uma mudança nas crenças, na visão de vida, nos projetos de futuro. Tem muito a ver com o que sentir, que missão tem nesta vida. Pauta importante é voltar para a faculdade, fazer uma pós-graduação, mudar aquilo que não serve mais. Há uma necessidade de um detox, mas ele é mental. Aprender que é importante ser profundo, mesmo que demore mais, do que superficial.



Cancerianos: tema importante em relação aos tabus ligados à sexualidade, ao medo de exposição, aos entraves afetivos. Ano em que as questões ligadas ao dinheiro, em conjunto, vem como tema forte, que pode ser facilitadores com sociedade ou problemas com sócio, parcerias ou no casamento. Ano em que é necessário trocar de pele, ser diferente.

Leoninos: tem muito a ver com os relacionamentos. Haverá uma crise de alguma forma na relação para que ela mude, seja afetiva, sociedade, amizade. Entra em xeque essa coisa de ser mais inclusivo, pensar no outro dentro das relações.

Virginianos: relação com o corpo e a saúde física, da qualidade de vida como força em 2021. Uma necessidade de cortar hábitos nocivos, mudança na forma como se alimenta, uma busca de alimentação mais natural, veganismo ou vegetariano, corte em tudo que na faz bem. Mudança na rotina com uma necessidade de trabalhar mais seu veículo, que é seu corpo.

Librianos: terão um ano divertido e animado, fertilidade física tanto para ter criança ou adoção, mas vital também, como para fazer projetos. Uma relação importante com os filhos, se aproximando e resolvendo questões. Para os solteiros, é um ano positivo para engatar um namoro, noivar ou casar.

Escorpianos: temas ligados à família, a vida íntima, pai e mãe, lavar a roupa suja, questões com desafios de pautas que não estão funcionando. Para os mais agressivos, que têm reação mais hostil na relação com a família, este pode ser ano mais complicado. Aprender a olhar para a família e entender que é o seu porto-seguro. E também aprender a se expor mais, sair da concha que vivem.

Sagitarianos: questão importante em relação aos irmãos. Um ano de facilidades, provavelmente, com viagens curtas para visitar parentes. Necessidade de conteúdo, de mais saberes por meio de cursos on-line, de comunicação. Há muita movimentação, com o mental aberto querendo interagir com as pessoas.





Capricornianos: um ano de consolidação de melhorias profissionais, tanto para quem trabalha, com chance de promoções, quanto para quem busca com criatividade e com desengessamento para criar oportunidades ligadas a melhorias materiais. Isso tudo por confiar mais em seus talentos e ter a autoestima melhorada.





Aquarianos: 2021 é o ano de muitas benesses, com uma mudança importante de pele, transformação significativa na vida familiar, afetiva e profissional. O vento sopra o barco para o lugar que os aquarianos querem ir. Serão protagonistas em 2021.





Piscianos: é o ano de detox, de excluir da vida as relações tóxicas, padrões nocivos internos e crenças limitantes. Necessidade de afastar um pouco das relações para ter menos impessoalidade nas observações. Ano de trabalhar mais a fé e a religiosidade, mas com o pé no chão. Ajudar o outro, mas observando de longe que tem gente que merece apoio e confiança, e gente que não merece.