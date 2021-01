Previsões 2021: cartas e números na mesa

(foto: LMoonlight/Pixabay)







Ticiane Vilar, taróloga e oraculista, embaralhou as cartas e tirou aquelas que vão determinar o ano de 2021 para o Brasil, chamando a atenção para alguns meses. Ela destacou os temas mais relevantes para os brasileiros. Para o tarô, o início será tenso, ainda marcado pelo isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus, vislumbrando uma melhora a partir de maio.





Sem um começo animador, é preciso lutar contra o cansaço, o medo e o desânimo e se concentrar nos pensamentos positivos e na esperança de que dias melhores virão. O otimismo sempre é a melhor companhia. Tanto que Ticiane Vilar aponta que será um ano que se destacará na saúde “e, provavelmente, entre os meses de maio e junho, será anunciada uma vacina muito eficaz no combate ao novo coronavírus”.





Ticiane Vilar, taróloga e oraculista, diz que 2021 será um ano de avanços tecnológicos e empreendedorismo (foto: Arquivo Pessoal) avanços tecnológicos, tendo o Brasil um destaque muito acentuado nessa área. Ticiane Vilar conta que as cartas também revelaram que será um ano de muitostecnológicos, tendo o Brasil um destaque muito acentuado nessa área.

Com a crise econômica, número recorde de desempregados, negócios fechados, a volta da fome ao país, o fim da ajuda emergencial do governo Jair Bolsonaro, o receio de um colapso econômico, financeiro e social é real e temido. A saída que Ticiane Vilar viu nas cartas é que na área econômica vale destacar o avanço no setor de empreendedorismo.





Pelo visto, os cidadãos continuarão a lidar com uma praga na esfera pública. A taróloga e oraculista diz que “no âmbito político continuará sendo um ano marcado por escândalos de corrupção e desvios financeiros e muita coisa ainda obscura será levada ao conhecimento da sociedade, mostrando quem é quem dentro do cenário político brasileiro”. Um déjà vu triste na história deste país.





CONSCIÊNCIA AMBIENTAL





Não será fácil, mas tentem se manter animados. Ainda que Ticiane Vilar veja nas cartas do tarô que “no cenário internacional, entre os meses de outubro a dezembro, vislumbra-se um conflito que abalará as relações entre os países, inclusive o Brasil, colocando em risco a segurança mundial”.





Há também mudanças inspiradoras. A taróloga diz que 2021 será um ano de maior consciência ecológica, despertando nas pessoas o sentimento de preservar e cuidar mais do meio ambiente.



Comportamento que até foi alertado pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em vídeo gravado para o Dia Internacional de Preparação para Epidemias, em dezembro último, alertando: "A pandemia revelou os vínculos estreitos entre a saúde das pessoas, dos animais e do planeta. Todos os esforços para melhorar os sistemas sanitários serão insuficientes se não forem acompanhados de uma crítica da relação entre os seres humanos e os animais, assim como da ameaça existencial representada pelas mudanças climáticas, que estão transformando a Terra em um lugar mais difícil para viver".





Em resumo, Ticiane Vilar enfatiza que o tarô prevê para 2021 “um ano que se iniciará de forma tensa, ocorrendo uma piora da pandemia logo após o mês de fevereiro, exigindo maiores cuidados nos meses de março e abril no tocante ao isolamento e às medidas de segurança.”





A SIMBOLOGIA

As cartas ilustradas do tarô por figuras simbólicas são divididas entre arcanjos maiores e menores (são 78 cartas, sendo 22 arcanjos maiores), que predizem o futuro e conhecem o que, no passado ou presente, se encontra velado. Para conhecer um pouco mais alguns significados dessas imagens, saiba que:





» O Mago: habilidade para lidar com problemas, disposição para vencer as dificuldades.





» O Louco: começo de novo ciclo, a carta 0 significa que progrediu espiritualmente e aprendeu uma lição.





» A Sacerdotisa: representa a mulher sábia, detém o conhecimento e a intuição para agir da melhor maneira.





» A Imperatriz: é a carta da realização, prevê vitória por meio da sabedoria. Representa o poder feminino.





» O Papa (ou Hierofante): representa o conhecimento por meio do estudo, simboliza a sabedoria.





» Os Enamorados: hora de fazer escolhas e tomar uma decisão importante.





» A Justiça: pensar antes de agir.

E O QUE FALAM OS NÚMEROS?

PALAVRA DE ESPECIALISTA

(foto: Arquivo Pessoal)





“Como numeróloga e pesquisadora de várias de linhas de conhecimento, digo que poucos imaginavam um acontecimento do porte em 2020. Apenas os chineses sabiam que era um ano de mau agouro. O planeta passou por uma degustação de vulnerabilidade e mostrou inabilidade para lidar com causas que requer aceitação do desconhecido, do invisível, do abstrato. Toda ineficiência foi demonstrada por grandes líderes e aqueles que souberam manejar situações tão adversas entrarão para história e ao contrário também. O que podemos esperar de 2021? Um ano que ainda seguirá com muito resquício de 2020, mas com muito mais liberdade, chegando a ser confundida com libertinagem, movimento e oportunidades para quem deseja e ver oportunidades em grandes negócios, mesmo de riscos. A sorte vai continuar em alta. Mudanças expressivas em vários campos. Um ano de mais de oscilações do que de certezas. Nada deve ser escrito em pedra sabão. Sensualidade e sexo vão estar em pauta, tomando as manchetes em alguns escândalos, como já acontece, com algumas surpresas.”