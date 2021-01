(foto: Zachary Spears/Unsplash)







O que é a Era de Aquário? Conforme a astrologia, é o período em que a coletividade, a cooperação, a sustentabilidade, a oposição ao autoritarismo, a comunicação, a percepção do mundo não mais como o da individualidade ditarão as regras. Há astrólogos que falam que ela se iniciou nos anos 1960, para outros em 2001, com o terceiro milênio, e um grupo aponta para 21 de dezembro de 2020, quando Júpiter e Saturno tiveram um encontro astrológico a zero grau em Aquário, e os dois planetas gigantes ficaram alinhados.

Esse, um marco astrológico que ocorre uma vez a cada 20 anos e pode trazer mudanças, tendências para um novo mundo. Especialistas destacaram o assunto e as redes sociais entraram em ebulição pensando que, ainda mais em plena pandemia, tempos melhores, de evolução, estavam logo ali, num futuro próximo.









Yub Miranda, astrólogo, numerólogo, tarólogo, filósofo e simbologista, decreta: “A era de Aquário só começará em 20/3/2340, quando o Sol – em seu movimento pela elíptica – passar pelo equador celeste e o ponto vernal terá como “pano de fundo” a constelação de Aquário. Lembrando: a transição de eras é vista pelo ponto vernal dentro da astrologia sideral (focada nas constelações), e não da astrologia tropical (focada nos signos)”.





Para entender melhor, ele tem um vídeo, em seu canal do Youtube. Basta acessar www.youtube.com/watchv?=ImfZRC6EdSw





TRÊS PERGUNTAS PARA...





(foto: Arquivo pessoal)









1 – Estamos na Era de Aquário, como muitos especialistas têm falado?





Não, não estamos na Era de Aquário. Ainda estamos na Era de Peixes. O que determina o início de uma era astrológica nova é a constelação alinhada com o Sol durante o equinócio de 20/21 de março. Em 2001, começamos apenas um novo milênio. Agora, simplesmente, estamos no fim da Era de Peixes, naquela faixa que é terra de ninguém, de transição de uma Era para outra. Antes de mais nada, precisamos entender o que são “eras”. Sabemos que existem 89 constelações, mas o nosso Sol faz o seu percurso de forma ordeira e organizada em apenas 12 constelações, que têm os mesmos nomes dos signos astrológicos. Por razões desconhecidas, os antigos deram nomes de animais à maioria das 12 constelações/signos. O caminho do Sol é uma espécie de autoestrada celeste que ele percorre no ciclo de um ano terrestre. Resumindo, o início do ano zodiacal, o “ponto vernal”, ou “grau zero de Áries, deve coincidir com o primeiro dos 12 signos repartidos no céu no caminho anual do Sol, o que chamamos de Zodíaco. Sendo assim, o equinócio da primavera no hemisfério norte dá-se em termos reais na constelação de Peixes. Em breve, entrará na constelação de Aquário. O Zodíaco anda de trás pra frente. Faltam 4 a 6 graus apenas para o ponto celeste entrar na constelação de Aquário. Falar em Eras é falar em constelações, em termos astronômicos, mas não astrológicos. Cada Era deve ter cerca de 2149 anos. Então, quando é que começa a Era de Aquário? Supostamente, no século 22, cerca do ano 2149. Nesseexato momento, estamos numa fase de transição da Era de Peixes para a Era de Aquário.





2 – E os que falam em Nova Era? O que significa?





A vida é feita de ciclos. Há ciclos longos que duram dezenas e dezenas de anos, como é o ciclo entre Plutão e Urano, o mais poderoso de toda a astrologia. E também há ciclos imensos que duram 2 mil e tal anos, e a esses chamamos de Eras: Era de Peixes, Era de Aquário. E há ciclos ainda maiores. A Nova Era não é vista pelos seus seguidores como uma religião propriamente dita, mas apresenta propostas de vida religiosa. Para se diferenciar, chamam-se de “espiritualistas”. Não é um movimento filosófico propriamente dito, mas tenta dar respostas filosóficas a questões existenciais. Não é uma ciência, mas busca alicerçar-se em leis científicas (ou pseudocientíficas). Foi o aproveitamento de nos encontrarmos na fase final da Era de Peixes que as pessoas se apropriaram da ideia de que a Nova Era significava fraternidade e igualdade (Urano), pois assim a humanidade se livrava da carga negativa que a Era de Peixes tem, pois está intimamente ligada à ideia de sofrimento sem razão. A música e o filme Hair fizeram o resto: como que puseram um selo de autenticidade em como a Nova Era era a mesma coisa que a Era de Aquário. Poucos sabem que a Era de Aquário deve começar só no século 22, lá para o ano 2149. E isso dos números e datas continuam a ser bastante imprecisos. O ciclo chamado Nova Era corresponde basicamente ao Ciclo de Plutão – Urano – O início da Iluminação. Os anos 1960 foram o início da Nova Era em plena Era de Peixes. Era a humanidade a evoluir, como sempre. Da forma que podia e sabia fazer. Hoje se fala abertamente em ecologia. Há 50 anos (nos anos 1960), ninguém sabia o que era isso. Foi uma nova maneira de usar a máquina, iniciando-se assim aquilo que hoje chamamos de globalização, mas ainda estamos no início, pois quando de fato entrarmos na Era de Aquário saberemos o que será globalização a sério e o sentido disso. Enfim, o Ciclo Plutão – Urano tem uma importância crucial para a humanidade no sentido de evolução, movimentos ideológicos, espirituais etc. E não podemos confundir com a Era de Aquário.





3 – E a tão sonhada Era de Aquário? O que reserva, já que é tão esperada?





Poderemos sentir algumas influências da Era de Aquário, porém muito leves. Mais precisamente, quando Plutão entrar no signo de Aquário, em 2023. Até a Era de Aquário, a humanidade terá muito carma para resolver e limpar. Por enquanto, estamos apenas a aprendendo a caminhar até lá. Ainda não sabemos sobre o que virá, e o que acontecerá. Tudo o que se disser sobre essa Era não passará de uma tentativa de imaginar o futuro. OK, tudo acelerou muito nos últimos anos, porém por razões de ascensão do planeta e não porque estamos na Era de Aquário. As mudanças de Eras sempre representaram uma evolução espiritual e material na humanidade, ainda assim precisamos ter cautela e aprofundar no que de fato representa uma nova Era para não sermos levianos. A análise é simples, ainda estamos muito longes de praticar o amor puro, leve e sem julgamentos e com uma grande dose de empatia. O verdadeiro amor fraternal da Era de Aquário. Estamos apenas caminhando.