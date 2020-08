Entenda o que é o câncer de cólon, que causou a morte de Chadwick Boseman

O ator Chadwick Boseman, que interpretou o personagem Pantera Negra, morreu após quatro anos lutando contra o câncer de cólon (foto: Divulgação) Chadwick Boseman, de 43 anos, comoveu admiradores ao redor do mundo. O intérprete do personagem Pantera Negra lutava contra um câncer de cólon há quatro anos e morreu na última sexta-feira, 28. O caso chama a atenção para a prevenção da doença pelo exame de colonoscopia. A morte do ator, de 43 anos, comoveu admiradores ao redor do mundo. O intérprete do personagemlutava contra umhá quatro anos e morreu na última sexta-feira, 28. O caso chama a atenção para a prevenção da doença pelo exame de





LEIA MAIS 04:00 - 30/08/2020 Que tal se ver do avesso? Conheça o corpo humano por dentro

04:00 - 30/08/2020 Conheça os benefícios do ovo para a saúde

04:00 - 30/08/2020 A pele tem a missão de proteger o nosso corpo Alexandre Ferreira da Silva. A doença está ligada a fatores hereditários, mas também pode ser adquirido ou congênito.



Ele explica que é um tumor rastreável e altamente curável, se for feito o diagnóstico precoce. “Depois dos 45 anos, todo mundo precisa fazer a colonoscopia de rotina. Caso esse exame fosse feito em geral, a taxa de cura seria maior”, disse. O câncer de cólon é um dos mais comuns segundo o cirurgião oncológico e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica,. Aestá ligada a fatores hereditários, mas também pode ser adquirido ou congênito.Ele explica que é umrastreável e altamente curável, se for feito oprecoce. “Depois dos 45 anos, todo mundo precisa fazer a colonoscopia de rotina. Caso esse exame fosse feito em geral, a taxa de cura seria maior”, disse.





De acordo com um estudo epidemiológico publicado pela Divisão de Prevenção do Câncer do National Cancer Institute (NCI), com dados de 1980 a 2016 e publicado no final de 2019, a incidência do câncer de intestino é crescente. Entre 30 e 39 anos é o tipo de câncer que mais tem aumentado, motivado pelo estilo de vida que favorece os fatores de risco.





A pesquisa revela que a incidência no Brasil é maior nas regiões Sul e Sudeste. Em Minas Gerais, são 15,6 casos para cada 100 mil homens e 14,2 para cada 100 mil mulheres. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima 4 mil casos de câncer de intestino no estado em 2020.



Sintomas

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), os sintomas são:

sangue nas fezes;

alteração do hábito intestinal (diarreia e prisão de ventre alternados);

dor ou desconforto abdominal;

fraqueza e anemia;

perda de peso sem causa aparente;

alteração na forma das fezes (muito finas e compridas);

massa (tumoração) abdominal.





Mas é importante que os sintomas sejam investigados por um médico para o diagnóstico correto e tratamento específico.





Tratamento

Segundo o Inca, o câncer de cólon é uma doença tratável e frequentemente curável. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, o principal tratamento de câncer colorretal é cirúrgico.





Após a cirurgia, que retira parte do intestino afetada, outras etapas incluem a radioterapia, associada ou não à quimioterapia para diminuir a possibilidade do retorno do tumor.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz