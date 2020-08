(foto: Tumisu/Pixabay)







“Sabia que o cromossoma Y, o que dá origem aos seres humanos do sexo masculino, está em vias de extinção? Tem apenas 70 genes; outros cromossomas chegam a ter 2.000. E vem encolhendo desde há 160 milhões de anos. Ao ritmo atual de deterioração, estima-se que pode desaparecer por completo daqui a 4,6 milhões de anos. Sim, os homens podem desaparecer, restando apenas as mulheres!” Quem garante é o escritor norte-americano Bill Bryson, autor do best-seller Corpo – Um guia para usuários, da Editora Companhia das Letras.









Entre tantas curiosidades, do espanto ao encantamento diante de máquina tão incrível, Bill Bryson nos conta tudo, começando da pele e do pelo, passando pelos trilhões e trilhões de micróbios – criaturas minúsculas, que proporcionam um bem espantoso, como ele enfatiza: “Não se iluda. O planeta é dos micróbios. Estamos entregues aos seus caprichos. Eles não precisam de nós. Sem eles, morreríamos em um dia” –, até o cérebro, coração, o sistema imune, vísceras, sono, nervos, câncer, sono, dor e muito mais.





Inspirado pelo livro, o Bem Viver convidou médicos para falarem da beleza do funcionamento da área que dominam: um cardiologista, dois cirurgiões plásticos e um oncologista. Todos discorrem ao longo desta reportagem sobre pontos que mais chamam a atenção no corpo humano.





Descobertas que intrigam, fatos extraordinários e anedotas irresistíveis, como outro dado de Bill Bryson sobre a pele. Você sabia que a superfície mais externa da epiderme, o estrato córneo, é composta de células mortas? “O que se concluiu que tudo o que nos torna belos está morto. Onde o corpo entra em contato com o ar, somos todos cadáveres”, frase marcante do autor, entre tantas ao longo da leitura, mais do que prazerosa.



E que as sobrancelhas oferecem um banquete para milhares de ácaros, que devoram suas células com se fossem “uma gigantesca tigela crocante de flocos e milho” e que “a cada segundo, todos os dias, o corpo executa uma quantidade incalculável de tarefas (um quatrilhão, um nonilhão, um vigintilhão, essas quantidades existem!) sem exigir um segundo de sua atenção?

Nada mais parecido com

a complexidade de uma orquestra que o corpo humano





Marcus Bolívar,

cardiologista, professor da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG)

COMPLEXA ORQUESTRA





O bacana é a ideia de descobrir o corpo humano do avesso, saber que ele é formado por vários sistemas que envolvem órgãos que atuam para manter as funções vitais e perfeitas do organismo em conjunto. E tudo, seguramente, é de uma beleza quando se para para prestar atenção, imaginar e perceber como a máquina humana tem a precisão de distribuir as tarefas para cada área responsável agir sempre que necessário.





Marcus Vinícius Bolívar Malachias, médico cardiologista, Ph.D. em ciências cardiovasculares pela USP e professor da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG), vai traduzir esta máquina a partir de uma orquestra de música, o que captura nossa leitura.



“A vida, como nas sinfonias, é composta de movimentos, começando com o ‘prelúdio’ ou mesmo uma ‘overture’ (abertura) do nascimento, seguido pelo ‘andante sostenuto’ dos primeiros passos, o ‘sherzo’ das brincadeiras da infância, o ‘prestíssimo’ da juventude, o ‘alegro ma non molto’ da maturidade, seguido do ‘adagio spirituoso’ da terceira idade, até a chegada do ‘réquiem’ (descanso, em latim) ao ‘finalle’.”





É bom saber, no entanto, que o último movimento de toda sinfonia é vibrante e capaz de trazer esperança à complexa orquestra do corpo humano quando essa executa os seus últimos compassos. A música é capaz de nos acompanhar mesmo após a morte, nas chamadas ‘missas’, compostas usualmente por cinco partes: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e Agnus Dei.





O cardiologista lembra que, para Aristóteles, “a arte imita a vida”. Já para Oscar Wilde, “a vida imita a arte mais do que a arte imita a vida”. “Apesar do avanço da ciência, sobretudo nos últimos 20 anos, há ainda muitas sequências da partitura da vida a serem decifradas, assim como a célebre e definitiva 8ª sinfonia de Franz Shubert, que recebeu o epíteto de 'Inacabada'.



O bom médico é aquele que acolhe o seu paciente como o bom músico toca o seu instrumento, com sensibilidade, respeito, precisão, comprometimento e arte. Afinal, na medicina, assim como na música, são fundamentais o conhecimento, a experiência e o talento, mas é imprescindível o amor pelo que se faz.”

SERVIÇO

(foto: Reprodução )

Livro:

Corpo – Um guia para usuários

Autor: Bill Brson

Tradução: Cássio de Arantes Leite

Editora: Companhia

das Letras

Páginas: 426

Preço sugerido:

R$ 79,90