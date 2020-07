Mortes em domicílio por doenças cardiovasculares aumentam por medo do coronavírus

(foto: dolgachov/Getty Images/iStockphoto)

muitas vezes tem consequências não tão óbvias, e que influem em outros aspectos da saúde. Entre 16 de março, data que marca a primeira morte por COVID-19 no Brasil, até o fim de junho, está registrado, incluindo Acidente Vascular Cerebral (AVC), infarto e enfermidades inespecíficas.Os dados são do Portal da Transparência, atualizado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen-Brasil), em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e apoio de médicos e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). "As pessoas estão com medo de ir ao hospital para não contrair o coronavírus, e acabam morrendo em casa", alerta a cardiologista Marildes Luiza de Castro.O estudo aponta a ocorrência de, considerando o intervalo de tempo analisado. Em 2019, na mesma época, esse número era de. Para o presidente da SBC, Marcelo Queiroga, é possível relacionar essa elevação a algumas questões evidentes ao longo da disseminação do. "Podemos explicar o aumento por três fatores: acesso limitado a hospitais em locais onde houve sobrecarga do sistema de saúde, redução da procura por cuidados médicos devido ao distanciamento social ou por preocupação de contrair a COVID-19, e o isolamento que prejudica a detecção de sintomas gerados por patologias cardiovasculares", esclarece.Segundo Marildes Luiza de Castro,- cerca de 30% da população do planeta morre por conta desses problemas. O tema dá o gancho para oque será promovido nesta terça-feira, às 19h, pelo canal no YouTube do, dentro das atividades do. A conferência virtual tem a participação, além da cardiologista, da nutróloga Marina Carvalho Rassbach e do psiquiatra Lucas Fantini. Dentro desse cenário mais generalizado, a conversa direciona o foco para a"Quando se fala em infarto, pensa-se mais nos homens, mas isso não é verdade. Pretendemos chamar atenção para a incidência das doenças cardiovasculares entre as mulheres, um risco muitas vezes ignorado", alerta Marildes. Ela reforça que esse é um quadro que vem se modificando ao longo do tempo - há 60 anos, informa, de 10 pessoas que morriam de infarto no mundo, 1 era mulher e, agora, essa proporção é de 5,3 homens para 4,7 mulheres, índice praticamente equiparado."As mulheres desconhecem esse perigo, e o conhecimento é essencial para a prevenção. É necessário identificar os, a fim de combatê-los", diz a médica. São eles:, entre outros. Em relação a mulheres que apresentaram doenças durante a gravidez, como, também aumenta o risco de aparecimento de transtornos cardiovasculares no futuro.Os sinais de um princípio de infarto, por sua vez, sãoe muitas vezes ainda. "Muitas priorizam a aparência, direcionam os cuidados com a saúde pela estética, e não fazem, por exemplo, consultas periódicas de avaliação cardiológica. É comum a ideia de que o que mais mata a mulher é o câncer de mama, mas é o infarto", acrescenta Marildes.A nutróloga Marina Carvalho Rassbach reforça que, ao passo da preocupação crescente com a COVID-19, é ignorado o fato de que. "A discussão é importante porque muitas mulheres não estão cientes sobre o que fazer para melhorar a saúde cardiovascular", salienta. Sob a ótica da nutrição, Marina leva para o webinar considerações sobre o papel da alimentação saudável durante a vida da mulher, desde quando bebê, em amamentação, a adolescência até a vida adulta, abordando cuidados específicos em cada faixa etária. Ela lembra que a literatura médica é unânime em considerar os benefícios de uma dieta equilibrada para o coração, e também para evitar excesso de peso e males como câncer de mama e de intestino.A nutróloga cita pesquisa de 2019 que dá conta de que a maioria das mulheres está disposta a aumentar os gastos com a estética, sem se preocupar com a saúde do coração. "Na era do photoshop e dos padrões impostos pela mídia e nas redes sociais, o corpo perfeito se torna um desejo comumente inatingível, uma cobrança, e há muito sofrimento nessa busca. Podem surgir inclusive deformidades. Queremos incitar a reflexão sobre esse limite entre uma preocupação saudável com a estética, até o ponto em que isso prejudica a saúde. É um limite particular para cada pessoa, muitas vezes não raciocinado. No Brasil ainda mais, onde os corpos femininos são cada vez mais expostos", orienta.Está aí o motivo para a apresentação do psiquiatra Lucas Fantini. A intenção é demonstrar como a ditadura da estética interfere na saúde psíquica e desencadeia outras doenças. Ao perseguir os modelos de beleza, no exagero a mulher pode incorrer no risco de desenvolver, que são variados, como a, entre outros desajustes psíquicos - esses são problemas graves, e há maneiras de identificá-los. O psiquiatra irá mirar em sua explicação principalmente a anorexia. Lucas elucida que, nesse caso, o sinal de alerta acende com um"O contato com os meios eletrônicos está intensificado, e a imposição de padrões aumenta. O brasileiro valoriza muito a estética, assim como os norte-americanos. São praticamente leis pregadas pela mídia. Na internet todos têm uma vida maravilhosa, mas essas não são imagens reais", pondera. Um indício de que algo não vai bem é a frequência e a permanência desse quadro de desarmonia no organismo e no comportamento. "O problema é o tamanho que isso toma na vida da pessoa, quando prejudica outras questões, que se tornam secundárias. Um perigo quando isso é perene, permanente, constante e de uma dimensão gigantesca - quando, por exemplo, se estende para o trabalho e a vida social", identifica o psiquiatra.