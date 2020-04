Saiba como aproveitar a quarentena para intensificar a preparação para o vestibular

(foto: Divulgação)

por todo o país, das redes pública e privada, é uma das maneiras encontradas por órgãos de saúde e autoridades locais a fim de manter oem tempo de, visto que o contato interpessoal próximo pode ser um fator de propagação do, principalmente paraque estão perto de prestar ocontinuam na ordem do dia, ainda mais com os alunos diante da necessidade de manter a rotina de estudo no ambiente domiciliar. Especialistas dão dicas para passar por mais esse desafio com tranquilidade.No Colégio Marista Arquidiocesano, em São Paulo, as matérias continuam sendo ministradas em plataforma on-line. "É importante para os estudantes obedecer a rotina, pois não estamos em recesso", diz o coordenador do ensino médio, Dionei Andreatta. Ele reforça que os alunos precisam, seguindo oda escola. O docente lembra que o mesmo número de aulas que os alunos teriam no colégio de forma presencial está sendo gravado.também estão disponíveis e devem ser respondidos, exatamente como em sala de aula.são promovidos para esclarecimento de dúvidas. Para Dionei, este é um momento inédito para as escolas. "Porém, o uso da tecnologia ajuda a minimizar as dificuldades com a suspensão das aulas", reconhece.Diante desse período que, para muitos jovens antecede a realização de, cresce a preocupação e a ansiedade entre os estudantes, sentimentos comuns nessa fase da vida, mas que agora, com o c, estão potencializados. Nesse contexto, uma ajuda preciosa vem mesmo da internet e plataformas on-line.No Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba, os estudantes do último ano do ensino médio seguem com a rotina no mesmo horário, com aulas transmitidas ao vivo e fóruns de discussão. "Um cronograma de aulas é divulgado com antecedência, facilitando na organização dos estudos e na dinâmica de dúvidas", explica Sandro Anselmo Coelho, coordenador do ensino médio da escola.Sandro pontua que, no momento em que oé ponto primordial para a, aparece também a oportunidade de desenvolver habilidades diferentes, que podem e devem ser valorizadas, como a, por exemplo. "São características bastante necessárias no mercado de trabalho, independentemente da área escolhida pelo profissional", comenta.Entre as recomendações de especialistas, está, para ajudar na. Nesse ponto, reservar um local específico para estudar, com iluminação bem elaborada para essa função, e sem barulho, é fundamental. Estabelecer um plano de estudos, distribuindo tempo e conteúdo, formando uma agenda específica para esse tipo de organização, é outra dica.Tentar manter em casa o estudo durante o mesmo horário em que estaria na escola é mais uma indicação, assim como fazer pausas, o que auxilia na produtividade e atenção, além de aproveitar as ferramentas tecnológicas, compartilhando dúvidas com os colegas, usando fóruns e outros canais para comunicação direta com professores.Uma boa ideia é também reconhecer o intervalo do dia em que o- o que varia conforme cada pessoa. Se o foco e o desempenho são melhores à noite ou pela manhã, é bom que o estudante respeite seu próprio ritmo.