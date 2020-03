O que a inteligência artificial tem a ver com a prevenção do coronavírus?

(foto: Pixabay)

Ao mesmo tempo em que autoridades e entidades médicas correm para barrar a, apostando em ações de, pode surgir a questão: em um contexto de, como soluções inovadoras como apodem ajudar aDiversas universidades e institutos de pesquisa pelo mundo estão aplicando os chamadosparagrandes quantidades denão estruturados, em vários idiomas, a fim dede mais de. A análise das informações capacita especialistas em saúde a entender os riscos de doenças infecciosas para tomar atitudes eficazes com rapidez, melhor que despenderem tempo e energia coletando e organizando os dados.

De acordo com a gerente geral de Healthcare da DataRobot (empresa líder em IA e Machine Learning), Colleen Greene, a inteligência artificial conseguepor área e quais populações podem ser mais afetadas. "A tecnologia pode ser utilizada para alertar viajantes e populações vulneráveis para que utilizem máscaras durante a viagem e adotem outras medidas preventivas", salienta.A executiva elucida que tais processos também podem, percebendo como irá se espalhar com base nas condições ambientais, no acesso aos cuidados de saúde e na maneira como será transmitido. Os insights obtidos com inteligência artificial podem ajudar a responder muitas dúvidas sobre a, propiciando um trabalho mais ágil e eficiente dos órgãos de saúde.As técnicas podem ainda identificarsemelhantes e detectar atributos que devem ser considerados no desenvolvimento de uma, oferecendo aos médicos uma probabilidade maior de acertos. "Podemos otimizar a leitura de documentos clínicos e estabelecer conexões com os pacientes que possuem ou não o coronavírus", explica a representante da DataRobot.Outra vantagem é que a tecnologia pode identificar rapidamente as opções de tratamento, correlacionar os melhores resultados e orientar os órgãos de saúde no desenvolvimento de diretrizes clínicas para conter surtos e atuar preventivamente."A inteligência artificial na saúde é capaz de garantir maior precisão na coleta de dados dos pacientes e nos diagnósticos, além de otimizar o armazenamento de informações e atuar diretamente na prevenção. Certamente é uma tecnologia que poderá auxiliar no controle e prevenção do coronavírus em todo o mundo", acrescenta Colleen Greene.