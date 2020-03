Mais que os riscos inerentes ao coronavírus, a epidemia do pânico é um perigo para a população

(foto: Jeenah Moon/AFP )

(foto: Jeenah Moon/AFP)

(foto: Oscar del Pozo/AFP)

O mundo hoje tem acordado emdevido à. Um estado de atenção que deve vir acompanhado dede prevenção, procura de ajuda, tratamentos, entre outros. Mas também é preciso perceber qual a origem desses alertas, já que existe umainda maior do que a epidemia do coronavírus: a"Recentemente, devido ao pânico gerado pelo coronavírus, alguns mercados foram saqueados em busca de máscaras e álcool em gel. Hospitais começaram a regular as máscaras, pois alguns indivíduos acabavam por furtá-las, já que estavam em falta nos mercados", observa o professor, palestrante e doutorando em Comunicação,. Para ele, nesse contexto, é perceptível oda população diante do problema, a tal ponto que os indivíduos entram em uma condição dee, quando isso acontece, é comum esperarde todos os tipos.O especialista pontua que o pânico é umaque contagia não somente quem está próximo, mas também quem está conectada a redes sociais, canais de televisão e qualquer outra forma de comunicação tecnológica. "O ser humano, por ser uma espécie que vive em grupo, tem maior facilidade em contagiar e se contagiar por fortes emoções. Hoje, a ciência já descobriu que, quanto maior o vínculo entre as pessoas, maior é oentre elas. Por isso um indivíduo ri quando outro ri, chora quando o outro chora, sente fome, ânsias, por exemplo", diz., como acontece com todos os animais, oé também uma maneira de assegurar a sobrevivência do sujeito ou do grupo, continua Leonardo. No homem, explica, dotado de uma consciência mais desenvolvida, o pânico não surge somente da forma instintiva "ação-reação", como um cão fugindo do carro - o indivíduo ou grupo acaba por permanecer em estado constante de pânico, se estimulado.Nessa perspectiva, acrescenta o professor, oque parte de certos canais da, acaba cumprindo o papel de trazer esse estado de pânico para as pessoas ininterruptamente, o que pode contagiar outros indivíduos, gerando o"O contágio de pânico não acontece somente hoje, diante da epidemia do. Basta lembrar as filas intermináveis da vacina da febre amarela, a procura por gasolina na greve dos caminhoneiros, ou então de casos como a novela decuja transmissão radiofônica gerou um contágio de pânico sem igual, levando as pessoas que se contagiavam à, entre outras situações", exemplifica Leonardo.Considerando as características do pânico, o psicanalista, psicólogo e sociólogoexplica que que existe o pânico classificado no Código Internacional de Doenças (CID) como, ou seja, uma patologia propriamente dita, mas também quando esse sentimento transborda a subjetividade e ganha um âmbito maior, formando o chamado"Isso advém da, na qual vivemos. É um traço do nosso tempo. Nos sentimos ameaçados pela possibilidade de ocorrerem, no plano ambiental, econômico, entre outros, a partir da percepção da, uma sensação coletiva de, o que contribui para desencadear o pânico. Você não sabe o que vai acontecer, considera que amanhã será pior que hoje, que alguma catástrofe vai te acometer", esclarece.Em relação ao coronavírus, é uma condição parecida. "Há um sentimento catastrofista de que vamos ser. As pessoas se sentem ameaçadas. Podemos traçar um paralelo sobre o que aconteceu no atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos. As pessoas ficaram com medo dos estrangeiros, que representavam uma ameaça, o que gerou inclusive a xenofobia", diz Jorge.No âmbito da saúde, perigos semelhantes aoaconteceram nas ocasiões de propagação de gripe, dengue, febre amarela, influenza. "Nos sentimos. Outro sentimento perigoso que surge é o sentimento higienista. Para ficar imune, a pessoa acredita que deve se afastar de tudo e todos. É um sentimento exagerado de que algo vai me acontecer. Há motivo para isso.. Já se espalhou, causa uma sensação de fragilidade e impotência. O problema é a desinformação. Percebe-se um sistema de comunicação e mídia contemporâneo que não contém o pânico, tranquiliza ou apazigua esse sentimento, ensinando como se precaver. Ao contrário,", afirma Jorge.E, diante desse cenário, o que fazer? "Obter informações consistentes e reais, nos portais e canais comprometidos com a verdade, e consultar profissionais de saúde, a fim de se prevenir. O pânico gerado por leigos, neste caso, serve somente para atrapalhar uma situação que já é complexa", pondera Leonardo Torres.