Minas investiga 161 casos suspeitos de coronavírus; um caso foi confirmado

A Secretaria de Estado de Saúde informou na tarde desta segunda-feira que Minas Gerais apresenta 161 casos em investigação de Covid-19 (coronavírus). Desses, um caso foi confirmado e 28 descartados.

O primeiro caso foi confirmado em, no Centro-Oeste do estado. Foi o caso de uma mulher de 47 anos que esteve na Itália e retornou à Minas Gerais no dia 2 de março. Ela teve sintomas como coriza, mialgia e sensação de mal-estar no dia 5.