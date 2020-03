Conheça cinco perguntas comuns sobre o coronavírus

(foto: Pixabay)

Conheça cinco perguntas mais comuns sobre coronavírus feitas pela mídia:



A busca poravança na medida em que a doença alcança diferentes territórios e irradia para cada vez mais locais pelo planeta., professor da, nos Estados Unidos, e especialista em doenças infecciosas e microbiologia clínica, é um dos estudiosos em saúde que têm sido bastante procurado para falar sobre o assunto eTodos os dias, recebe ligações de canais de mídia, funcionários públicos e de universidades, organizações de saúde pública, organizações profissionais e o público em geral, todos. Entre as perguntas mais rotineiras que recebe, suas orientações podem ser preciosas para auxiliar naA seguir, ele aponta osque chegam até seu conhecimento, e os esclarecimentos são informações importantes para direcionar a postura mais adequada a adotar no contexto da epidemia.Este é o nome de uma família de vírus caracterizados principalmente por um genoma de RNA de cadeia positiva e que está ligada em um envelope membranoso. Na história recente, essa família de vírus tem sido extensivamente estudada, pois foi responsável pelos surtos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e Síndrome Respiratória no Oriente Médio (MERS) em 2003 e 2012, respectivamente.Curiosamente, os coronavírus são responsáveis por cerca de um terço de todos os casos de resfriados comuns (rinovírus, adenovírus e outros). Este vírus, Covid-19, não é semelhante aos coronavírus mais corriqueiros. No entanto, análises genéticas sugerem que esse vírus surgiu de um vírus relacionado à SARS. Existem investigações em andamento para saber mais.Novos surtos de qualquer micróbio devem sempre ser um problema de saúde pública. O risco desses surtos depende das características do vírus, incluindo como ele se espalha entre as pessoas, a gravidade da doença resultante e as medidas médicas ou outras disponíveis para controlar o impacto do vírus (por exemplo, medicamentos para vacinas ou tratamentos).O novo coronavírus é uma séria ameaça à saúde pública. O fato de ter causado doenças graves e disseminação contínua de pessoa para pessoa na China é preocupante, mas não está claro como a situação em outras partes do mundo se desenvolverá. Nos EUA, as autoridades continuarão monitorando os surtos e os dados recebidos de laboratório, assistência médica e saúde pública para produzir os melhores planos e precauções possíveis.O risco de adquirir infecção depende da exposição. Fora da região epidêmica, algumas pessoas terão um risco aumentado de infecção - por exemplo, profissionais de saúde que cuidam de pacientes com Covid-19 e outros contatos próximos. Da mesma forma, os imunocomprometidos devem ser cautelosos com a exposição a qualquer novo micróbio. No entanto, para a maioria do público em geral que dificilmente será exposto a esse vírus, o risco imediato para a saúde é considerado baixo.Os modos de transmissão humano a humano do vírus ainda estão sendo determinados, mas, dadas as evidências atuais, é provável que ele se espalhe pela seguinte forma, de acordo com o Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC):- Através do ar, por tosse e espirro- Contato pessoal próximo, como tocar ou apertar as mãos- Tocar um objeto ou superfície com o vírus e tocar sua boca, nariz ou olhos antes de lavar as mãos- Em casos raros, contaminação fecalCom os dados atuais disponíveis e minha experiência profissional, não acredito que esse novo vírus seja mais contagioso que o vírus Influenza. Nesse momento, ambos parecem ter taxas de transmissão semelhantes e taxas de fatalidade de casos (atualmente mantendo-se estáveis em cerca de 2%). Obviamente, isso pode mudar e é por isso que devemos monitorar o surto de perto e confiar em resultados de testes de laboratório "confirmados e precisos".Os sintomas variam em gravidade. Os sintomas gerais atuais incluem febre, dificuldade em respirar e tosse. Todos ou quase todos os casos diagnosticados têm pneumonia, alguns desenvolvem insuficiência renal ou disfunção de outros órgãos.Sabe-se que tanto MERS quanto SARS (coronavírus anteriores) causam doenças graves em pessoas (35% e 10%, respectivamente). O quadro clínico completo em relação ao Covid-19 ainda não está totalmente claro. As doenças relatadas variaram de pessoas infectadas com pouco ou nenhum sintoma a pessoas gravemente doentes e moribundas. Atualmente, o CDC acredita que os sintomas do Covid-19 podem aparecer entre dois a 14 dias após a exposição. Existem investigações em andamento para saber mais. Esta é uma situação em rápida evolução e as informações serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis.Os dados no momento nos dizem para tratar esse surto de vírus da mesma forma que trataríamos outros agentes respiratórios, como o resfriado ou gripe comum. Certamente os cidadãos devem prestar atenção a fontes respeitáveis %u200B%u200Be seguir os conselhos do governo e especialistas em saúde pública. A perspectiva adequada é crítica. Não há necessidade de pânico. Todos devemos fazer nossa parte para não nos tornarmos parte do problema como um “super espalhador” de informações imprecisas ou não verificadas em torno desse surto de vírus. Lembre-se que, todos os anos, milhares de cidadãos lidam com o Influenza, resfriado comum e outros agentes respiratórios.