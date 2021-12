Over Delivery, você sabe o que é isso?

O over delivery cativa, gera relacionamentos, gratidão, fidelidade e boas divulgações e indicações espontâneas

O over delivery trata de surpreender o cliente, entregando algo inesperado e que seja de valor pra ele. Eu não diria que é uma técnica ou um método e sim uma conduta da empresa capaz criar laços muito mais fortes com seus clientes.





E não precisa ser necessariamente coisas tangíveis. Pode ser em VALOR!

Mas como assim? Basta que o cliente saia com a sensação de que levou mais do que comprou. E isso pode se dar de várias formas. Vamos ver algumas aqui:

- Pode ser uma bela venda consultiva, que explica várias funcionalidades e formas de se usar o produto ou serviço contratado, inclusive após a compra.

- Pode ser também com um ambiente envolvente, que gera uma ótima experiência de compra, com uma degustação de algo interessante, aromas ou uma decoração diferenciada, por exemplo.

- Também pode ser um brinde ou outro tipo de cortesia, como descontos para próximas compras, uma garantia estendida ou uma instalação grátis.





- Por fim, pode ser um atendimento repleto de empatia e eficiência em situações mais sensíveis, como em casos de problema de saúde ou vícios em produtos importantes para o cliente, como automóveis, celulares ou roupas para ocasiões especiais.

Isso cativa, gera relacionamentos, gratidão, fidelidade e boas divulgações e indicações espontâneas!





Pense aí, se você já teve experiências assim, se as cria para seus clientes.

E lembre-se: Não venda, relacione-se! Não dê preço. Mostre o valor!





