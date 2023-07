Propostas positivas: uma vida melhor

881

Há pouco tempo trouxe para você a ideia de que podemos mudar nossa vida. 50% da população já nasce otimista e os outros não. Mas podemos modificar em até 40% o que escolhemos viver e isso nos faz mais felizes, se essas escolhas forem saudáveis.





As propostas práticas da psicologia positiva se encaixam nestes 40%, elaborando e testando atividades para aumentar nosso nível de bem-estar e felicidade.





Podemos incluir entre as coisas a fazer, atividades como:





» Passar mais tempo com pessoas queridas.





» Expressar gratidão por tudo que temos e vivemos.





» Ter um padrão mais otimista de pensar.





» Saborear os prazeres da vida.





» Viver o momento presente. Mindfulness.





» Usar o que se tem de melhor. Doar o nosso melhor.





» Exercitar mais.





» Criar rotinas de hábitos saudáveis.





» Meditar.





» Praticar yoga.





» Aprender a focar no que funciona.





» Dar a nós mesmos permissão para sermos mais humanos e sentirmos nossas dores, tristezas e raivas também.





» Ter metas bem definidas e atingíveis.





Aqui está uma lista de atividades muito importantes para parar de reclamar e de verdade mudar sua vida. E é possível fazer? Claro! O que precisamos? Iniciar pelas metas de uma vida com qualidade. Ver o que está faltando. Quais áreas de sua vida estão sendo insuficientes? Procure incluir metas que ajudem você em tais áreas e comece bem devagar, com pequenas metas, bem definidas, com tempo definido e dentro daquilo que seja valorizado por você e esteja alinhado aos seus sonhos de vida.





Por exemplo, desejo ter mais saúde e ser mais longevo. Bom, então comece já a se exercitar, comer menos açúcares e carboidratos. Coloque uma meta de quantas vezes na semana vai se exercitar com algum modelo de exercício que você se adapte melhor. Defina dias e horários fixos. Inicie uma dieta possível até chegar a uma dieta ideal. Faça uma lista de supermercado, aprenda a escolher o que vai comer e pense bem antes de cada refeição: isso é saudável, me fará bem? Além disso, recomendo que faça meditações diárias; elas ajudam a pisar no freio do cérebro acelerado. Quem sabe possa incluir yoga também.





Se o que precisa está na sua área de trabalho, faça o mesmo. Defina metas a serem alcançadas, faça um planejamento de horário de trabalho. Defina onde deseja chegar e como chegará. Então, escolhas são o foco principal. Escolhas bem feitas e rotina, chegamos ao hábito adquirido após algum tempo.





Mudanças positivas requerem um sonho, uma meta desejada. Isso vai trazer aquela forcinha a mais necessária à mudança. Como uma alavanca que impulsiona o que precisamos. Na vida nem tudo é conquistado facilmente. Por isso, rotina e ter um sonho são imprescindíveis para que possamos chegar ao lugar desejado.





E se você perguntar a uma pessoa de sucesso se tudo caiu do céu, ela vai dizer que foi à custa de muito esforço e trabalho, mas que tudo partiu de um sonho. Antes de chegar lá, tudo era apenas um sonho. A realidade só se fez ao caminhar, trabalhar e manter a determinação no que se desejava alcançar.