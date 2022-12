Aromaday tem programação e convidados especiais; veja a programação

(foto: Pixabay)





Hoje (19/12) é o Dia Nacional da Aromaterapia e Aromatologia. A data marca o nascimento do pai da aromaterapia, René-Maurice Gattefossé, e foi instituída no Brasil graças aos esforços de muitos estudiosos da área, entre os quais Fábian Laszlo, cientista e aromatólogo que estuda e pesquisa há mais de 30 anos os benefícios dos óleos essenciais para diversas finalidades que se referem a saúde e bem-estar das pessoas.





Para comemorar a data, a Laszlo está com uma programação especial e gratuita, com 11 palestras e quatro lives com especialistas que serão transmitidas pelo YouTube da Laszlo durante todo o dia de hoje.

Programação:





Palestra 1

Tema Seu óleo essencial está puro? A importância do controle de qualidade!

Palestrante: Daniel Simas. Mestre e doutor em Química de Produtos Naturais pela UFRJ.

Atua como coordenador de Projetos de Aproveitamento Sustentável de Produtos Naturais. Atualmente é responsável pelo P,D&I e Controle de Qualidade na Bio Assets - Loja da Floresta e pesquisador colaborador no Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ.





Palestra 2

Tema Mercado de produção local/artesanal de óleos essenciais

Palestrante: Sandro Hillenbrand. Mestre em Biologia Celular e Molecular pela UFRGS.

De novembro de 2019 a agosto de 2022 esteve à frente da organização de uma cadeia produtiva de plantas medicinais e aromáticas na Região do Vale do Rio Pardo, RS, período em que se especializou no segmento dos óleos essenciais, desde o cultivo das plantas, até o controle de qualidade. Atualmente atua como consultor na área e é produtor de OEs. É sócio fundador da "Stilla Bioativos" e membro da ABRAROMA, onde integra os Núcleos de estudo de Aromaterapia Clínica, Aromaterapia para a pele Aromaterapia Holística.





Palestra 3

Tema Farmácia olfativa - a neurociência dos aromas

Palestrante: Nathânia Frutuoso.

Farmacêutica e estrategista sensorial. Utiliza a psicofarmacologia dos óleos essenciais e o efeito comportamental dos estímulos sensoriais em sua técnica autoral Farmácia olfativa. Realiza mentorias de Estratégia sensorial na saúde mental e rotina e o desenvolvimento de Identidade olfativa e experiências sensoriais para marcas.





Palestra 4

Tema Beleza consciente através dos cosméticos com óleos essenciais

Palestrante: Natália Cruz. Cosmetóloga, aromaterapeuta e empreendedora.

"Sirvo a Mãe Terra e compartilho todos os saberes frutos desta interação com a natureza por onde eu passo. O que me move é me conectar (virtual e presencialmente) com pessoas que também desejam ter um vida mais leve, cheia de saúde e beleza, de forma consciente."





Palestra 5

Tema Aromaterapia em Hogwarts: misturando a arte e a ciência no caldeirão

Palestrante1: Mayra Corrêa e Castro

Aromaterapeuta, fundadora da Casa Máy, professora do IBRA e atual presidente da Abraroma.





Palestrante 2: Helder Carvalho

Doutorando em Ciências (Fiocruz), Mestre e Especialista em Ensino em Biociências e Saúde (Fiocruz), Biólogo (CRBio/RJ) e Aromaterapeuta. Atua como docente em cursos de formação em Aromaterapia, em cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde. Atualmente desenvolve projeto de pesquisa na área de Ciência e Arte.





Palestra 6

Tema Hortelã: Cristais de Liberdade e Espaço

Palestrante: Yan Oberlaender

Biólogo, empreendedor, criador do CONAROMA, responsável pela Oshadhi no Brasil. Aromaterapeuta certificado pela CertAroma e pela AIA. Mestrando em Ciências Naturopáticas.





Palestra 7

Tema Aromaterapia e sua atuação na psicodermatologia

Palestrante: Guilherme Santos - Aromaterapeuta clínico e acupunturista

Professor de Psicofarmacologia na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo

PhD em Psicobiologia e pós-doutorado em Neurociências. Tradutor do livro Aromadermatologia





Palestra 8

Tema Quimiquices das árvores coníferas AO VIVO, ÀS 10H

Palestrante: Patrícia Barragan

Mestre em Ciência e Tecnologia das Radiações pelo CDTN-CNEN, mas hoje dedica-se ao ensino de química dos óleos essenciais e, por isso, criadora do método Quimiquices Essenciais que visa formar a consciência técnica e científica daqueles que utilizam os óleos essenciais, bem como divulgar essa ciência como ferramenta de acesso ao conhecimento. É colaboradora Laszlo, integrando o time de comunicação e marketing da empresa.





Palestra 9

Tema Olibano: o ancião Sagrado AO VIVO ÀS 14H

Palestrante: Theo Bibancos

Neurocientista & Perfumista Especializado em Psicologia do Olfato, Saúde Mental, Bem-Estar Emocional, Perfumaria Funcional e Consultoria Olfativa, @_atelie467





Palestra 10

Tema Aromas de Cleópatra nos dias atuais: os poderes da rainha na perfumaria natural atual, AO VIVO ÀS 17H

Palestrante: Palmira Margarida

Doutora em ciências pela UFRJ, mestra em História das ciências e da saúde FIOCRUZ, bacharel em História UFF e tem diversas especializações em mitologias femininas. Sua pesquisa é sobre a ligação entre olfato e intuição. É fundadora da Escola de Perfumaria Ancestral e do selo Jornada Mulheres Planta.

Fabián Laslo, CEO do Grupo Laszlo (foto: Arquivo pessoal)

Palestra 11

Tema Neurogênese, uma introdução, AO VIVO ÀS 20H

Palestrante: Fabián Laszlo, CEO do Grupo Laszlo, possui mais de 20 anos de trabalho e pesquisa com Fitoquímica e Óleos Essenciais, editor chefe da Editora Laszlo, especializada em livros de Fitoterapia. Foi responsável, junto à Coordenação das PNPICS no Ministério da Saúde, pela inclusão da Aromaterapia no SUS e pela criação do Dia Nacional da Aromaterapia e Aromatologia, instituído no calendário federal anual no dia 19 de dezembro e Professor de Aromaterapia aplicada em Neurologia.