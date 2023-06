Estresse: mal do século após a pandemia

881

(foto: Peggy_Marco/Pixabay)

Ainda bem que essa pandemia parece ter ido embora. Falamos assim, pois não sabemos a dimensão do processo. Mas é fato que após a pandemia estamos num mundo bem mais conturbado. Há muito mais pessoas hiperativas e estressadas, vivendo como se o mundo fosse acabar. Tudo na correria, sem descanso.

Depois de um período no qual quem trabalhou muito foi o prestador de serviço e alguns setores como medicina, enfermagem, atendimentos de limpeza urbana, entre outros, estamos vivendo uma correria desenfreada do “dar conta do recado atrasado”!

Que vida é essa? Pessoas adoecendo física e mentalmente mais do que antes. Consultórios lotados. O medo ficou. Uma pessoa que espirre no elevador é motivo, mesmo que não aparente, de todos ali se apavorarem: será gripe, será outro COVID, H1N3? Basta uma pessoa gripada entrar em um ambiente e o alerta se espalha, medo!

O trabalho se intensificou em todos os setores. Pois a economia havia parado e precisava andar para não morrermos de fome. Inflação até nos EUA? Como? Guerra na Europa. China, uma incógnita. O mundo todo em pânico.

Parece que saímos da Terceira Guerra Mundial. Um verdadeiro caos. Mas precisamos viver e melhorar nossa qualidade de vida. Esse corre-corre, esse estado de luta e fuga e até mesmo de congelamento frente aos problemas que surgem nos fazem repensar: como podemos ter mais qualidade de vida?

O que temos enfrentado pode nos adoecer mais? Sim! Isso já é fato comprovado.

Precisamos aprender a lidar com o caos e reencontrar o equilíbrio.

Como médica psiquiatra, vejo alternativas interessantes e importantes.

Entre elas podemos contar com:

1. Sono: qualidade do sono de recuperação.

2. Pausas necessárias durante o dia para se recompor, uma volta pelas ruas da vizinhança, um café com um amigo, um descanso relaxando no sofá etc.

3. Alimentação mais saudável: menos desembrulhar pacotes, mais descascar comidas. Comida mais natural e feita na hora. Coisa de avó!

4. Exercícios físicos que nos ajudam a fortalecer a musculatura e trazem saúde à nossa mente, melhoram a memória, dão ânimo e ainda guardam a testosterona, hormônio importante. Evitam demências e doenças cardíacas.

5. Yoga e meditação e até rezar são importantes para deixarmos o cérebro mais calmo. E pode ser também um hobby, um passeio de bicicleta, uma volta na praça apreciando também.

6. Engajamento social, relacionamentos: amigos e família trazem mais anos de vida e bem-estar.

7. E se a alimentação e a vida estão muito corridas, isso requer também suplementos que nos ajudem a corrigir as faltas.

Pense nessas alternativas, entre muitas outras, que proporcionem descanso. Seu corpo e sua mente merecem pausas de recuperação.