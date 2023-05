Essa vida dá muitas voltas

881

Eu estava pensando sobre uma frase que li em algum lugar e acabei decorando:





"As voltas que a vida dá, nem sempre são para onde queremos ir, mas por onde mais precisamos aprender.”





Essa frase nos ensina tanto!





Aceitação do momento. Pois aquilo que não podemos mudar, precisa em primeiro lugar ser aceito. Até para que possamos agir e enfrentar ou mudar.





Portanto, podemos pensar, eu irei aprender algo novo com o que passo agora. Se encaro como problema ou obstáculo, que seja! Terei que encarar e seguir com o problema.





A melhor maneira é tornar isso um desafio e seguir em frente, mesmo na incerteza do caminho, mas acreditando no potencial de aprendizagem, perseverança e determinação na busca de algo mais. Problema? Não! Agora será um desafio! Bem melhor assim, não concorda?





Começa então uma nova jornada, ver, aceitar, sentir a dor. Mas como nada dura para sempre, encarar possíveis alternativas.





Como a vida dá voltas...





Melhor forma de ver.





Na hora difícil, devemos respirar fundo. Ditado quase popular.





Todos nós falamos: respira fundo, vai passar. Uma solução virá.





Realmente, a neurociência prova que uma mente agitada, nervosa, no meio do turbilhão de acontecimentos não consegue pensar como deveria. Mas se damos um tempo, refrescamos a mente, sempre vem uma nova ideia.





Podemos pedir ajuda. Ouvir um conselho. Dormir com o problema até a mente se acalmar. O cérebro calmo raciocina melhor.





Quando estamos com raiva, agitados ou com medo não conseguimos ter clareza de ideias. Pensamos com muita emoção. A emoção bloqueia a razão e nosso córtex pré-frontal não consegue nos guiar com raciocínio claro. Melhor mesmo, é pausar.





O mundo dá voltas... precisamos acreditar.





Hoje, estamos numa saia justa, amanhã podemos ajudar alguém numa situação difícil, pois aprendemos a lição.





Então, permita-se em tempos difíceis a pausa necessária. O distanciamento do que houve. Ver o problema de longe e com mais calma ajudará a trazer um caminho melhor.





E tudo bem mudar de rota. Mudar a vida, voltar atrás se for preciso. O importante nessas horas é entender o significado desse viés que aparece. Estou saindo da rota planejada, mas e minha alma, meu ser quer qual caminho? Essa é uma oportunidade de se livrar do que já não precisa mais. E aprender a seguir um caminho que sua alma diga SIM!





Faça cada dia ser melhor do que outro. Entenda que sofrer ou passar por um momento difícil pode te fazer enxergar coisas lindas antes não vistas. Ou estar num livramento da vida. Livramento de um relacionamento tóxico, de um chefe chato, de um trabalho terrível. Pense que você pode ter uma vida melhor e para lá você está seguindo livre do que foi ruim. A nossa alma e o nosso ser sabem bem o que é melhor.





Seguir com o coração aberto e sentir profundamente sua dor com a dignidade de quem pode superar os percalços e aprender com os tombos que a vida nos faz dar.





Mas que o amor a você e aos outros esteja presente do começo ao fim de sua jornada!