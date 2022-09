Na maioria dos meus dias de trabalho, tanto como psiquiatra como terapeuta, vejo as mesmas queixas que acabam drenando a energia de meus pacientes.

Todos temos dias ruins, isso é fato. Mas conseguimos nos orientar olhando para aquilo que temos de bom, conversando e trocando ideia com um conselheiro, seja ele um amigo, parente e até consultor. Ou mesmo buscando fazer um esporte, distraindo-se com um hobby ou encontrando uma saída prazerosa que nos alimenta nessas horas difíceis, mas sempre tendo em mente que estamos de forma responsável buscando uma solução. E, claro, acreditando que existe saída para o momento.

Entretanto, quando uma pessoa está esgotada, muito atarefada ou sofre de depressão ou ansiedade, tudo piora um pouco mais. Viver tempos difíceis pode ser uma tarefa impossível. A pessoa desmorona, não vê solução. E quando é assim, senta-se no sofá e só olha o resultado negativo e falta de saída dali.

Aí vem o desânimo!

Tudo em volta parece cinza ou preto mesmo. Não se enxerga uma boa maneira de resolver tal obstáculo e, pior, a pessoa acha que só acontece com ela. Os outros têm vida fácil. A grama do vizinho está sempre mais verdinha e bonita!

Mas será mesmo?

A verdade é que todos temos dias daqueles e tarefas aos montes. Mas tudo depende de como olhamos para o que vem à frente – obstáculo ou oportunidade?

Quem enxerga como obstáculo tende a se cansar mais.

Quem vê como oportunidade, se dá a chance de lutar, enfrentar como desafio e crescimento.

Quem gasta mais energia? Quem sofre! Pois além do desgaste do problema a ser encarado e resolvido, a pessoa sofre um escape de energia desnecessário. O desgaste mental, podendo levar a uma situação de estado de alerta constante, que retira nossa energia. E se o problema for grande demais, pode levá-la a pensar que não há mais solução e, consequentemente, um “congelamento”.

A pessoa fica presa à desesperança. Uma pessoa muito ativa gasta muito cortisol e pode adoecer gravemente com o tempo – doenças de fundo emocional, mas que geram sofrimento e males que podem ser muito difíceis de tratar, como doenças autoimunes e câncer.

E quando a coisa engrossa muito, o deprimido, ‘o sem energia’ vai realmente parar tudo. Até mesmo de sonhar ou agir. Congelado no desespero de não ver saída, perde a capacidade de agir. De tomar decisões e de ver a vida com bons olhos. Esse estado não é algo ruim em si. Mas, sim, uma defesa natural humana, diante de um perigo iminente do qual não podemos nos defender: uma perna amputada num acidente de carro, ficamos congelados. Estar diante de um tigre, congelamos. Uma paralisia de tudo por momentos como defesa. O predador animal, quando vê sua presa desmaiada, às vezes desiste de atacá-la, pois se ela estiver morta, poderia estar doente e o instinto animal de sobrevivência não come coisa estragada.

Essa natureza dos mamíferos, nós, humanos, temos e, portanto, também congelamos diante de perigos maiores. Uma pessoa deprimida ou muito ansiosa pode achar que a perda do emprego, uma separação, a ida de um filho para outra cidade, um insulto grave no trabalho etc. são insolúveis, como se estivéssemos diante de um predador terrível, sem saída. Nessas horas, congelamos de medo.

Uma pessoa congelada não vê saída, não tem ânimo e tampouco energia para sair do buraco.

No consultório, presencio esse modelo desanimado, falando da falta de solução para seu problema diariamente. Que pena ver tanta gente sem ânimo para enfrentar a vida.

Foi por isso que escrevi aqui...

Para você poder entender que tudo tem dois lados e não estamos diante de um tigre feroz. Mas precisamos nos recompor quando nos encontramos sem forças para lutar. Recompor uma visão mais otimista da vida. Olhar para o que funciona, enxergar e agradecer mais. Observar pequenos detalhes em nosso dia, como estar respirando, não estar doente, dar conta de andar sozinho, ouvir e enxergar. Coisas pequenas que podemos agradecer – inclusive o banho, a água que se bebe, o conforto de ter uma cama para dormir.

Quando conseguimos ajudar uma pessoa, mostrando o lado bom, ela pode, com isso, ganhar a energia de que precisava. Em outras vezes, podemos ser aquele ombro amigo, que aconselha e diz o que se pode fazer na situação em que a pessoa se encontra.

Fato é que para tirar alguém do desgaste de energia, precisamos olhar para algo além que poderá vir, e levar quem sofre a ver da mesma forma.

Ter energia está baseado em fluir no que se sente seguro e mais feliz. Seguindo um caminho que está alinhado à nossa alma.

A vida trará soluções a todos os problemas.

Sentir-se mal faz parte, desanimar também. Mas, nessas horas, devemos buscar o ombro amigo, o conselho, um parceiro e tudo irá se encaixará aos poucos.

Se você está sem energia hoje, busque algo que possa fazer e se distrair, nutrindo sua energia: uma caminhada na natureza, uma conversa com um amigo sábio, um hobby etc.

O importante é se manter caminhando na jornada da vida com seu olhar voltado ao que funciona.

Teremos momentos que vamos apreciar e neles nos nutrir do bom da vida. Teremos momentos difíceis, sim, mas que vão nos fazer mais resistentes às mudanças da vida.

O importante é seguir o caminho que tem coração. Ele será único a todos nós. E, às vezes, ele ainda não foi escrito e precisará ser desbravado por você. Um caminho ainda não percorrido e que ainda não tem mapas, mas seu coração saberá guiar na direção do que realmente nutre a sua alma.