Quem reclama, apenas continua no mesmo lugar.

Agora, se você reclamar e tiver autorresponsabilidade, vai perceber que poderá fazer diferente. Quando assumimos nossa parte no que não está bom e fazemos diferente, mudamos o caminho.

De nada adianta reclamar se continuamos fazendo o mesmo. E por mais que o que você estiver reclamando seja culpa de outrem, lembre-se de que você está neste campo vibracional e poderá sair dele, afastar-se do que ou quem o está prejudicando. Aprender a dizer não, que será um verdadeiro sim para sua libertação.

Devemos observar sempre que reclamamos de algo. Será que você tem responsabilidade no que se passa? Ou apenas atraiu algo ruim para seu entorno? Ambas as possibilidades são viáveis quando reclamamos muito. Cuidado com seu pensamento! Já falei disso aqui algumas vezes. Atraímos as coisas ruins para nosso campo vibracional se só pensamos e fazemos afirmações negativas.

Sempre que se pegar reclamando, pare por um momento, repense uma frase que seja o oposto e que possa se tornar uma realidade. Foque neste caminho novo, mesmo que ainda você não tenha mapas e nem saiba como, apenas afirme que será diferente de agora em diante. Este é um poderoso exercício de afirmação.

Quanto mais fazemos afirmações positivas acreditando nelas, mais chances teremos de focalizar no que realmente pode ser uma boa saída da reclamação e viabilizar a tal da SINCRONICIDADE, trazendo até nosso campo vibracional pessoas e oportunidades através de algum “chamamento”.

Estamos vivendo a “ressaca” da pandemia e tempos difíceis na política e na vida em geral. Muitos estão adoecidos da mente, outros fisicamente. Mas é fato que todos estamos passando pelo estresse pós-pandemia. E isso deixou quase toda a população com “os nervos à flor da pele”. Ataques de irritabilidade, insônia, depressão, pânico, TOC, tiques nervosos, dores no corpo, doenças autoimunes e até mesmo câncer têm aumentado a incidência.

O que podemos mudar em nosso benefício?

Aprender a nos autorregular. Mas como?

Quando fazemos uma caminhada no campo, na praça ou ao ar livre nos acalmamos. Quando vamos a uma cachoeira, sentamos e apreciamos a natureza também. Quando saímos para andar de bicicleta ou fazer um piquenique com as crianças. Quando fazemos algum hobby, como pintar, cozinhar, desenhar, cantar, por exemplo.

Por isso não é preciso sentar-se num tapetinho de pernas cruzadas e ter que espantar todos os pensamentos de sua mente e ficar rezando um mantra. Poucos conseguem meditar assim.

O que se pode fazer na prática, é bem simples: encontrar-se consigo mesmo, respirando mais devagar!

Tomando um bom banho e se deliciando, massageando seu corpo.

Escutando músicas que suavizem seu pensamento!

Andando e apreciando a natureza à sua volta.

Fazendo seu hobby predileto.

E meditando deitado ou sentado, de forma a se sentir acolhido, com uma meditação guiada, ou com um mantra quando se gosta ou com uma música suave... deixando seus pensamentos fluírem livremente, sem julgamento.

Fazendo yoga, uma das melhores opções de desativação do estado ativado do sistema nervoso simpático.

Para se recompor e encontrar o caminho do meio, com equilíbrio, encontre coisas simples que façam você se sentir mais calmo. Sua mente encontrará o acalento e se tornará mais calma em pouco tempo. E, assim, encontraremos os caminhos necessários para enfrentar o que precisamos enfrentar. E enquanto isso, nosso corpo se recupera deste baque intenso que tivemos nos últimos anos.

Estamos todos esgotados e mais ativados de estresse. O que fazer está aí acima – algumas boas dicas. Mantenha-se fazendo o que você gosta e que acalma. Em breve, seu corpo trará uma resposta mais positiva. Mais força, maior recuperação. De tudo, fica o aprendizado de que podemos sobreviver aos tempos difíceis com grandes aprendizados.