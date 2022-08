Para além da lei da atração, que já conhecemos e muitos colocam em dúvida se ela realmente acontece, pois não basta pensar positivo, tem uma lei especial – A LEI DA VIBRAÇÃO. Não sei se você já parou para pensar a respeito da vibração que emitimos o tempo todo. Precisamos agir de forma a imaginar, sentir e desejar vibrando nesta intenção positiva para que algo aconteça. Lembrando que agir vai movimentar essa vibração e o levará na direção em que você emite suas ondas energéticas.

A lei da vibração é o comportamento-chave para uma vida mais significativa. Mas quando você aplica as ideias dessa lei, sua vida de verdade se transforma.

Somos todos formados por átomos e sabemos que ele tem elétrons em sua órbita que pulam, dependendo da frequência, buscando um salto quântico. Se você vibra de forma negativa, atrai para si essa vibração. No entanto, se realmente, vibrar uma energia mais leve, num tom mais suave e de forma positiva, você pode abrir um campo energético novo.

Aqui não estou falando de nada esotérico, mas sim de física quântica, de energia e campo energético.

A lei da atração nos deixa num vácuo de sonhos e irrealidade, enquanto a lei da vibração, nos mostra que atraímos um caminho natural dentro da vibração feita.

A lei da atração seria como sonhar em ganhar na loteria e nunca jogar. Ou, mais ainda, dentro da realidade, querer ter a casa própria e não economizar, não planejar o orçamento e achar que vai cair do céu só porque pensou o que deseja. Há necessidade de muito trabalho. Aí, sim, pode esperar que com tempo e seu esforço contínuo na direção de seu sonho, ele virá.

Claro que, pensando nessa lei da vibração, não quero dizer que não é para evitar dificuldades. Mas você vai descobrir uma maneira melhor de controlar e criar uma vida que seja tão boa quanto parece.





Napoleon Hill disse:





“Somos o que somos graças às vibrações de pensamentos que captamos e registramos por meio dos estímulos do ambiente e do dia a dia.”

Então vamos lá! O que é vibração?

Tudo é feito de átomos e cada átomo é uma pequena vibração. Portanto, toda matéria é vibracional por natureza. Aprendemos que os estados são sólidos, líquidos e gasosos, mas são feitos de matéria. A frequência das vibrações no nível molecular define qual estado é e como ele aparece para nós.

A realidade acontece para nós por meio de vibrações. Portanto, se você mudar seu jeito de pensar, agir e falar, vai começar a mudar o mundo.

Para tornar uma ideia real, ou melhor, para trazê-la para sua percepção, você deve igualar sua frequência de vibração com a dela. Por isso, precisamos ter uma harmonia entre nosso desejo e pensamento – ambos positivamente unidos com aquilo que de verdade faz sentido em sua vida.

Sonhar é o primeiro passo, vibrar numa sintonia positiva seria o segundo, e essa vibração acontecerá por meio de sua ação no mundo. Seguir o caminho do encontro aos seus desejos.

Por isso, a lei da atração só vai funcionar se você fizer seu campo vibracional vibrar nessa direção. Com seus atos no encontro da jornada, o caminho escolhido vibrará. Cuidado, então, com o que pensa, pois você vai atrair! O pensar negativo vibra o bloqueio, o não fazer, o não ver saídas. Seu contrário abre portas, faz conexões importantes e põe no seu caminho as saídas esperadas!

Tudo que desejamos na vida precisa de nossa vibração positiva e, assim, com mais facilidade encontraremos o caminho.

Então, me diga. Será que você é daqueles que diz algo assim como essas frases a seguir? “Isso não vai dar certo, isso não acontece para mim, eu não tenho sorte, não consigo ganhar dinheiro, não arrumo um companheiro etc.”

Bom, se for, é hora de começar a pensar que tudo é possível nesta vida e que basta você ir na direção, tomar para si ações que iniciem o trajeto, e no meio do caminho a lei da vibração se fará presente, materializando aquilo em que você acredita. Mude seus pensamentos para o contrário, acredite neles e siga mudando suas ações.





Eu estou aqui torcendo por você!