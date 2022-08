Quando nos deparamos com o mundo após a era do COVID 19, vemos que todos estamos mais agitados, intensos ou irritados.

Uma grande maioria da população vem sofrendo de mais estresse e mais depressão após a pandemia. Como se o alerta geral houvesse ligado. E todos estão correndo desenfreadamente sem saber para onde ir e o que fazer. Apenas correndo nem sabendo do quê! Vida após pandemia...

Caos, tristeza, esgotamento e muita irritabilidade é o que encontramos.

Por que tudo isso?

Falta de conexão, acolhimento, encontros, apoio!

Vida isolada, medo e sem segurança geram mais doenças, pois o estresse é contínuo.

Alguns aprenderam a conviver com a COVID já sem tanto medo, apesar de nada sabermos ao certo deste vírus danadinho!

Mas por que alguns estão piores que os outros, ou melhor, a maioria está ruim? Pela falta de relacionamentos e isolamento social. Então, qual seria a solução? Soltar todo mundo e deixar a vida seguir como se não existisse a COVID. O seguro morreu de velho, então digo quase o mesmo: ir pelo caminho do meio. Seguir sua jornada da vida com as precauções necessárias. Pois vemos que, até que nosso corpo e a humanidade se imunizem naturalmente, ainda vai levar tempo e, portanto, cuidar-se é essencial.

Mas precisamos conviver, abraçar, sentir o calor humano e já vou explicar o porquê.





APEGO SEGURO é o ACOLHIMENTO





que recebemos ainda no colo de nossas mães que nos proporcionam o carinho, o colo e a segurança do estar vivo e em plenitude.

A importância de um cuidador de bebês é enorme! Uma mãe ou cuidador que não dá colo, não dá o amor necessário, não alimenta o cérebro do bebê como deveria. E se este não recebe a segurança e acolhimento, infelizmente o resultado é um cérebro que não vai desenvolver e fazer conexões como deveria. Aqui, estou falando de conexões de neurônio a neurônio dentro do cérebro, fazendo que a criança aprenda a viver, se defender e sentir as emoções mais difíceis, aprendendo a lidar com elas.

Temos dois hemisférios cerebrais: direito e esquerdo. O direito cresce desde o útero materno numa boa maternagem ao nascer e um bom acolhimento nos primeiros anos de vida. Esse hemisfério direito se comunica como uma antena de wi-fi direto com a mãe ou cuidador, como uma conversa de telepatia. Se você pensa que o bebezinho não lê os sinais, está enganado; ele percebe o mundo e é alimentado por amor e segurança que seus cuidadores dão. Esse hemisfério é responsável pela conexão, relacionamentos, emoções e significado ao contexto da vida. Lê corporalmente os sinais, sente pelos cinco sentidos e tem um “faro” aguçado para perceber os ambientes tanto bons quanto ruins, se esquivando dos ambientes ruins.

Já o hemisfério esquerdo da lógica e do raciocínio crescerá ao longo dos anos trazendo a razão. O crescimento é lento e vai até os 21 anos ou mais tarde um pouquinho. Jovens de hoje insistem em ser adolescentes!

Mas nosso cérebro direito está em constante atenção e ligação e, portanto, necessita ser “alimentado” de acolhimento seguro. O bebê requer o colo da mãe quando se sente ameaçado. E se ela o alimentar com esse apego seguro, este bebezinho se tornará um adulto saudável que consegue passar por momentos difíceis e lidar melhor com as situações que precisar enfrentar.

Mas não é isso o que vemos em muitos lares. Mães nervosas, ausentes, cuidadores desatentos, falta de carinho, lares de abusadores, violência doméstica, pais desregulados e muito mais vão atrapalhar que o bebê siga em plenitude e segurança. Essa será aquela pessoa que cresce também desregulada, irritada, nervosa, irritadiça, brava e até mesmo totalmente desorganizada em sua vida.

E quando aparecem situações como a pandemia, o caos se instala. Congelamento em situações que acabam se parecendo como um quadro de depressão, doenças crônicas, dores pelo corpo, pânico, fibromialgia e irritabilidade, insônia são alguns exemplos de pessoas em situação de contínuo estresse que precisam de acolhimento!

Ah! Foi o caso, esta pessoa sofreu na infância ou na adolescência abusos e traumas graves e, portanto, não foi alimentada o suficiente para suportar a onda de alarme que nos rodeia hoje.

Essas pessoas podem buscar ajuda na terapia. O acolhimento sendo refeito no consultório do terapeuta com amor e acolhimento vai nutrir uma mente desgastada e desconexa.

Que bom que podemos contar com essa ajuda importante!

Sabemos que é possível reconsolidar memórias com novas memórias boas que nos conectam com uma vida mais saudável. Por isso, se estiver sofrendo hoje, busque ajuda!

Você pode contribuir com o equilíbrio do nosso mundo!