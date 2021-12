Estresse tem feito as pessoas adoecerem mais







Realmente, muitos estão adoecendo. Doenças que são causadas pela modernidade, pelo conforto, pelo estresse diário, por ter costumes urbanos nada saudáveis, como dormir tarde, tomar muito café, comer muito açúcar, e muitos agrotóxicos entre outras estressores celulares que apontam para o adoecimento da população.





Um cérebro inflamado, um intestino inflamado e pronto. Temos a combinação perfeita do que vai gerar uma qualidade precária de saúde.





Diabetes tipo 2, Alzheimer (considerado por muitos o diabetes tipo 3), doenças autoimunes e muitos tipos de câncer são apontados como doenças comuns deste novo tempo.





Causadores de tudo isso?





Você sabia que não somos o que comemos, mas sim o que absorvemos? E estou falando no sentido literal da palavra: sim, o que absorvemos em nosso trato gastrointestinal mesmo. Além disso, o que absorvemos em ressonância do que vivemos no estresse cotidiano. Vibramos uma energia negativa e, logo depois, estamos irritados, bravos e até mesmo exaustos.





Já aconteceu com você de se encontrar com alguém, ou ter que estar em algum ambiente onde tinham pessoas perturbadoras e você sair irritado, tenso ou exausto? Pessoas “vampirizantes”, aquelas que sugam nossa energia, isso existe e nos prejudica. Pode ser seu chefe, seu subordinado ou seu colega. Pior quando é seu parceiro.

Vida corrida, comida ruim, má absorção de alimentos, hábitos nada saudáveis. E nossa vida corre pelo ralo. Então, o que vale mais: morrer de trabalhar e pagar a conta com sua vida lá na frente ou viver com mais calma e desfrutar uma vida mais simples e mais saudável? Se matar de trabalhar para ganhar algum dinheiro e ter uma vida miserável, pagando a conta depois, quando deseja desfrutar dela, ou ter uma vida de mais qualidade e investir em uma saúde melhor com qualidade de vida?





Podemos e devemos alertar a todos: você se cuida mesmo?.





Vamos ver o que você já faz que é saudável.





Você dorme mais cedo?





Sim, pois dormir cedo significa que você está ajudando seu corpo a manter o ciclo correto de sono, dormir quando escure e acordar quando clareia. À noite, produzimos os neurotransmissores importantes para não deprimir e nem ficar ansioso, como serotonina e dopamina. Quem dorme à noite tem seu corpo sendo limpo neste horário pelo fígado e tem seu cérebro se renovando para mais um dia de trabalho e luta saudável. Infelizmente, quem dorme tarde perde essa função de limpeza do corpo e do cérebro e vai se tornar uma pessoa com o humor ruim, se não deprimir ou ter compulsões desde alimentares até as piores, como vícios em drogas.





Pratica exercícios físicos?





Exercícios são importantes previsores de saúde também. Melhoram irrigação sanguínea, evitam doenças como demências e cardiovasculares. Além disso, fazemos mais músculos, que nos ajudam a ficar de pé e ir à luta diária.





Comem mais saudavelmente?





Açúcares em excesso prejudicam o nosso bem-estar e podem levar à disbiose, a ter uma microbiota irregular no intestino, que acaba causando doenças desde alergias, candidíase, pele seca, dores de cabeça, cólon irritável e muitas “ites” comuns – sinusite, cistite, otite, entre outas. Um intestino inflamado, não terá a melhor absorção dos alimentos desejados, e, portanto, como você é o que absorve, terá uma desnutrição ou perda de nutrientes que seriam muito importantes para se manter saudável.





Aqueles que comem errado, exageram nos doces e carboidratos podem já ter um intestino inflamado, será seu caso? Gases, arrotos, inchaço abdominal, desconforto após comer, dores de barriga ou constipação???





Se estiver assim com seu intestino inflamado, não se desespere. Aconselho que procure logo um bom nutricionista e reveja a sua dieta e suplementos interessantes para cada caso.





Somos o que absorvemos, lembra-se?





Um intestino saudável ajudará a nutrir-se bem. E assim, seu corpo agradece.





Meditar, ter hobbies, se divertir – isso acontece na sua vida?





Precisamos lembrar de descansar e pausar a mente. Existem muitas maneiras agradáveis de fazer isso, como um esporte, um hobby, músicas, caminhadas, natureza e muito mais. Faça uma atividade prazerosa sempre que puder.





Procure observar se está investindo em sua saúde física e emocional. Elas valerão uma vida longa com prazer. Pois de nada adianta viver muito sem saúde e sem prazer.