Manter bons hábitos alimentares e de relaxamento ajudam a ter longevidade com saúde (foto: Ilustração)



Estamos sempre em evolução. Quando ainda criança, eu via pessoas de 60 anos de idade e os achava idosos. Hoje, não se parecem idosos mais. Eu, que já tenho mais de 60, às vezes, me sinto bastante constrangida em entrar em filas de acesso prioritário aos que estão acima dessa faixa etária. Não me sinto e acho que não aparento meus mais de 60 anos.

Mas infelizmente terão de 10 a 12 anos de vida saudável. Depois dos 75 anos, provavelmente, terão uma saúde comprometida por seus hábitos nada saudáveis. Muitos já entraram na terceira idade e não se sentem idosos. Recentes pesquisas, que Deepak Chopra mostra em seu Livro “Você é a sua cura”, mostram que a população que hoje está na casa dos 65 viverá pelos menos mais 20 anos.Mas infelizmente terão de 10 a 12 anos de vida saudável. Depois dos 75 anos, provavelmente, terão uma saúde comprometida por seus hábitos nada saudáveis.

A boa notícia é que podemos mudar isso. Como? Mudando hábitos, fazendo uma rotina saudável sempre. Aqui, devemos incluir não só que comemos, pois não somos o que comemos, mas sim o que absorvemos. Uma pessoa com uma carga de estresse fenomenal no dia não terá boa saúde se chegar à velhice.

Portanto, minha gente, longevidade se começa desde cedo a buscar por ela.





Quais seriam as dicas principais?

Sono regular, onde dormir e acordar cedo são condições mais do que importantes – são indispensáveis. Quem tem o hábito de dormir tarde está envelhecendo mais rápido.





Quem dorme cedo, tem a fonte da juventude em seu próprio corpo. Você é a sua cura. Durante o sono à noite, com a luz que sevencerra ao pôr do sol, nosso corpo trabalha a nossa desintoxicação. Prepara, limpa a casa. Um sono regular com um despertar com a luz do sol engatilha os mecanismos naturais de limpeza e reorganização celular. Precisamos dormir cedo para ter boa saúde.

Exercícios físicos, ioga, hobbies esportivos trazem agilidade e boa circulação sanguínea.





A ioga, em especial, é uma maneira de equilibrar mente e corpo. Todos podem e devem fazer. Seus benefícios vão além do corpo. Pois dentro da prática se exercitam respirações especiais que acabam se comunicando com o cérebro e trazendo uma autorregulação do sistema nervoso autônomo (SNA).



E ainda temos uma nova onda trazendo a yoga restaurativa como modalidade especial de ajuda no tratamento de doenças crônicas, fibromialgia, depressão, pânico, ansiedade, câncer etc.

Meditação – Uma maneira de se autorregular. Uma maneira de estar presente no aqui e agora e aprender a sentir de verdade seu corpo e ouvir que ele te diz.

Estresse pede regulação! Estresse nos desorienta e coloca nosso corpo em estado ativado, tentando se defender. Um pouco de estresse é indispensável a todos nós diariamente. Passar numa prova, dar uma freada repentina, bater uma meta etc. Mas você ficar em estresse crônico por conta das contas a pagar, do cônjuge, do patrão, da vida cotidiana, vai trazer doença já, já.



O corpo vai pagar essa conta em doenças físicas. Você não quer parar, mas seu corpo te para! Precisamos aprender a ter um momento de silêncio e apreciação. De nos deixar ficar quietos apenas sentindo o que tivermos que sentir!





APRENDER A SENTIR – o requisito difícil aos tempos modernos. Precisamos aprender a sentir. Somente quem sente se cura. Aprenda a ESCUTAR SEU CORPO. Isso é fundamental para o bem-estar físico e também emocional.

Gosto muito das palavras ditas por uma professora maravilhosa de somatic experience, Liana Netto, psicóloga baiana, que diz assim:

“A escuta sensível do seu corpo como um espaço de exploração, como um curioso viajante chegando numa terra desconhecida, sem pressa, para perceber o fluxo de tudo que ainda não co- nhecemos... recepcione as sensações do corpo com curiosidade e confiança.”

Assim, nessas palavras, você já dará um grande passo, voltar a atenção para dentro, perceber que há espaço para respirar e aceitar o que vier em primeiro lugar. Você entra no SENTIR. Fique aí por algum tempo, não revisite o passado e não avance ainda ao futuro. Aperta o botão de pausa.



Apenas sinta. Apenas detenha-se no presente momento e sinta. Que seja por alguns minutinhos. Já é suficiente. Sentir requer coragem! Deter-se paciência... os dois, treinamento. Mas se o fizer, saúde e longevidade serão certamente o bom resultado.

Então será simples se ainda acrescentar uma dieta saudável que um bom nutricionista irá orientar. Mas é sabido que álcool e açúcares prejudicam muito.

Está em suas mãos escolher como deseja viver agora e os últimos 10 anos de sua vida.





A escolha pode ser feita já, mudando hábitos e buscando entender que plantamos hoje e vamos colher amanhã.

E as futuras gerações vão colher através das modificações de seu DNA. Passe o melhor a quem estar por habitar este planeta com consciência e cuide bem de seu corpo e mente!