A ciência do descanso e da restauração

Vamos falar do que o mundo precisa? Do que mais precisamos no momento? Descanso. Pois é, descanso cura.





A ciência já provou isso. Quer ter uma boa recuperação física? Os médicos recomendam repouso, sono e boa alimentação. Isso também vale para seu lado emocional. Estresse necessita de descanso mental e corporal.





ioga em si não é isso. Sim, são muitas posturas e, entre elas, posturas desafiadoras.



04:00 - 21/03/2021 Estresse crônico. Como cuidar de si mesmo? Mas quando falamos em ioga logo vêm os mitos e principalmente aquele de ser um exercício físico difícil, só para mocinhas magras e lindas. Contudo, aem si não é isso. Sim, são muitas posturas e, entre elas, posturas desafiadoras.Mas que não necessariamente as pessoas precisem de todas essas posturas para fazer uma boa aula de ioga. Todos de qualquer idade e dificuldades podem fazer ioga e devem. A ioga é considerada, hoje em dia, um tratamento de excelência para traumas inclusive.

Mas vou além aqui. A ioga restaurativa, como o nome já diz, restaura – traz descanso e, por este motivo, tem se tornado uma modalidade de procura intensa, pois ela é um descanso e não um exercício. Suas posturas são deitadas e trazem o relaxamento.



A resposta de relaxamento feita com apoios que são colocados com objetos caseiros ou até mesmo kits de almofadas e toalhas colocam a pessoa aconchegada numa postura de ser acolhida pela vida, como acolhida em um abraço.





Ficar deitado em acolhimento com alguns músculos vitais como o músculo íleo psoas alongado, promove a amplitude do movimento do diafragma que pode desta forma abrir espaços aos pulmões numa respiração profunda e massagear os órgãos vitais internos.





Todo este processo é feito de forma autonômica quando fazemos a resposta de relaxamento na ioga restaurativa. Ela então, proporciona o descanso de forma relaxada e traz as respostas do nosso Sistema Nervoso Autônomo que tudo lá dentro de nós está bem. Esta resposta é recebida no cérebro com acolhimento e deixa a mente mais calma.





Fazer este exercício de ioga restaurativa está mais para um descanso bem calculado de apoio e relaxamento e as posturas têm todo um significado maior e o conducente, ou professor, instruirá e acolherá de forma suave regulando e modulando a mente do cliente de forma especial.





Quem faz a ioga restaurativa fica em posturas deitadas e apoiadas conforme a necessidade e modelo de descanso que necessita. Ela é especialmente importante para pessoas com dores crônicas, fibromialgia, enxaquecas, alergias, cólon irritável, insônia, depressão, ansiedade e pânico.





Estas pessoas logo vão perceber mudanças sutis em seu bem-estar e sua segurança.





Fazer ioga restaurativa não é modinha, é remédio e eu recomendo aos meus pacientes como tratamento e, muitas vezes, para poder diminuir suas medicações.





Faça por dois meses. Verá a diferença em seu humor e sua saúde. Depois me conte.





Já formamos mais 400 professores de ioga restaurativa na língua portuguesa contando com professores espalhados por todo o mundo e todos eles estão vendo em seus atendimentos as mudanças em seus pacientes.





Se você for terapeuta, fisioterapeuta ou professor de ioga, recomendo imensamente que olhe esta forma de prática com olhos de inovação.





Se você estiver sob estresse recomendo, comece logo suas aulas de ioga restaurativa e se recupere logo.