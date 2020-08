Vamos viver uma nova vida normal

Como falar de uma nova vida normal?! Mas precisamos dela, a vida com rotina, um novo normal. Estamos há mais de quatro meses num mundo diferente lutando contra um inimigo invisível.



Seguir em frente e lutar? Tem um mapa? Sabemos quando tudo isso vai acabar? Como pedir isso a alguém e achar que tudo vai dar certo em breve?





difícil para uma grande maioria. Uma guerra sem fim. E a pergunta é: quando tudo isso vai terminar? Vamos poder sair as ruas sem medo? Será que o seu trabalho voltará ser o mesmo, e se voltar será daqui seis meses, um ano ou nunca mais?



Quando nos fazemos tais perguntas fica muito difícil viver. Mas, infelizmente, nós moradores de Belo Horizonte e muitas outras cidades de Minas e do mundo estamos há 120 dias ou mais com o comércio fechado ou reabrindo e fechando.



Muitas vidas se desmoronando. Negócios, restaurantes e empresas quebrando. Garçons, gerentes de lojas, cozinheiros e muito mais pessoas nesta cadeia sem fim perdendo seu lugar de segurança – o seu trabalho.





Seu mapa por onde ir e onde chegar se foi, apagou o “Wase”! Sem rumo e sem destino. E alguns estão perdendo até mesmo seu propósito de vida. Perdendo a esperança de lutar. Muito triste.





O que fazer? Como a psicologia positiva vê essa situação...

Um copo de água pela metade... como podemos ver? Ah, que bom ainda tenho meio copo de água para beber. Ou, meu Deus, só me resta a metade. E alguns nem conseguem raciocinar, pois agora nem a metade tem mais.



Meu desafio é dizer que podemos ver este copo pela metade de forma diferente: como eu posso encher este copo novamente? Isso sim dá a garra necessária.





Imagine o seguinte cenário. O homem vivia feliz em sua selva cheia de encantos e desafios, mas ele já sabia onde encontrar água pura, frutas e sua caça. Sabia por onde a onça andava e deveria evitar. Sabia pular numa árvore para fugir de bichos peçonhentos e sabia se cuidar e se proteger com fogo e peles dos bichos que matava.



Tinha sua vida segura mesmo dentro da selva que habitava. Porque conhecia onde morava, dominava seu território. Tinha seu bando, se uniam e lutavam para desbravar mais e mais.



Um dia, tudo pegou fogo e o homem saiu com sua família desesperado em busca de abrigo. Correu, passou fome e frio e chegou a um novo território. Não era mais aquela selva linda que lhe dava frutos e caça. Era uma savana perigosa e cheia de bichos. De caçador se tornou mais um dentre as muitas caças. Mas o homem tinha algo especial, a inteligência e a coragem a seu favor.



E como diz Cortela em seu livro A sorte segue a coragem, o homem precisava de ousadia para desbravar esse novo território, mais árido, mas um território, e a sorte o seguiria. Ele estava vivo, sua família, mesmo tendo perdido alguns, continuava dependendo de sua luta e principalmente de sua coragem em buscar a sorte, desbravando esse território desconhecido.





E assim ele começou a desbravar, sem mapas, seguiu e foi em frente. Olhava para trás, o que lhe dava coragem eram os seus que, de lá, o incentivavam a não desistir. De sua nova luta dependeria uma humanidade. Este homem não desistiu e por causa dele, cá estamos.





E agora? Vamos desistir ou continuar lutando?

Ouse! Seja diferente! Faça a diferença que o mundo necessita. Tenha coragem de se levantar todos os dias e dizer: vai ser diferente eu posso e consigo.





rumos para seguir em frente.



Acredite em seus sonhos e faça uma NOVA VIDA . Terá que ser normal, pois será a vida que levará agora. Necessária do jeito que for, mas precisa de você lutando com as suas armas e descobrindo novos territórios e traçando novos mapas epara seguir em frente.

E se estamos hoje vivos, devemos aos corajosos que nunca desistiram de lutar numa história sem nomes e sem sabermos quais foram os heróis das savanas africanas que nos deram a vida de hoje. Chegou a hora de se redescobrir, recalcular seu caminho e ver novas fronteiras que poderá atingir.





Mas a vida continua e nosso novo normal será conviver com a COVID-19 e com vacinas e com uma mudança geral na economia. Você quebrou, está sem emprego, perdeu dinheiro? Caiu lá na savana. Vamos embora lutar por um novo ganha pão.

Como? Buscando fazer o seu TALENTO.





A ABUNDÂNCIA não mora fora de você, mas sim aí dentro de você. O talento é aquele dom divino, algo que você faz melhor do que outras pessoas e faz bem-feito. Que tal repensar seu conceito de trabalho?



Já tivemos revolução agrícola e aprendemos a plantar para comer. Revolução industrial e digital e, agora, que revolução é esta? A humana mesmo, reinvenção do poder da criatividade. Chegou a era da COMBINATIVIDADE, como já ouvi Murilo Gum dizer. Adorei esse termo.





Para sua nova vida normal, terá que ser redefinida sim. A abundância virá da combinatividade de ideia de necessidade com o que você sabe fazer e faz melhor do que outros. Aí está seu mercado e seja ele qual for, você terá seu lugar se colocar seu dom a serviço da humanidade. Lute e nunca desista de seus sonhos!





Vai lá fazer algo diferente. Deixe sua marca registrada num bom trabalho! Eu acredito em você!