Vamos começar uma nova fase, uma nova rotina?

Já pensou como a rotina é importante para vencer na vida? Vencer obstáculos requer boa saúde, mente aberta e uma vida organizada. O corpo pede rotina, hábitos diários com horários bem definidos. O que é do dia deve ser feito durante o dia. A noite é feita para baixar as luzes, descansar e limpar a “casa física e emocional”.



Durante a noite é que fazemos o detox natural. Os nossos neurotransmissores reguladores e hormônios precisam destes ciclos, do dia e da noite, bem definidos.





Nos tempos que estamos vivendo, manter a rotina se tornou um desafio necessário e um remédio à nossa saúde. O ser humano necessita manter sua ancestralidade, aqueles primatas que acordavam cedo com a luz do sol e dormiam ao escurecer corriam todos os dias atrás de comida, quando não davam saltos em árvores para não ser comidos por um leão.



Onde está esse ser humano hoje? No sofá, na cama, com preguiça de se exercitar, alongar e subir escadas.



Onde ele vai parar?





Duas horas sentado na mesma posição já são suficientes para que sua estrutura física entre em sofrimento. Que dirá horas assentado sem sair do lugar? O ideal seria fazer uma pequena pausa de pelo menos 10 minutos e fazer alguns alongamentos básicos para compensar o encurtamento e outros estragos que a posição encolhida está fazendo.





A ciência ainda não provou, mas faz estudos a respeito dos ciclos de vigília e sono e como interferem na causa da depressão. Já viram que coopera e muito o fato de dormir tarde.



Claro que existem outros fatores a colaborar com a depressão. Mas, infelizmente, dormir tarde e acordar tarde tem feito muita gente mais depressiva neste período e estamos trabalhando com as consequências dele. Isolamento social, falta de rotina, falta de exercícios desregulam em geral nosso organismo e neurotransmissores cerebrais.





Precisamos aprender a respeitar nossa herança evolutiva e os princípios básicos da sabedoria corporal. Assim. vamos preservar a saúde. Ao ignorar, adoecemos mais, diminuímos nossas defesas, simples assim.



O que ocorreu durante todo este período de isolamento social?





A maioria das pessoas, em especial os jovens, foram dormir bem mais tarde e acordaram bem depois do horário normal. Não se privaram do sono, mas sim da melhor hora de sono. A saudá- vel. Isso é terrível à saúde física e mental. O ser humano, em sua evolução, aprendeu a ter um ritmo de dia e outro da noite e, com isso, os hormônios de todo o corpo se regulam.



Sempre com base na luz do dia, que acorda determinados sistemas, e com a privação da mesma à noite, mostrando que um outro sistema de hormônios e neurorreguladores entrarão em cena limpando a casa toda.





A casa precisa ser colocada em ordem. E o que precisamos fazer é ter ROTINA. Nela colocar um horário mais cedo para dormir. Acordar mais cedo. Praticar exercícios físicos com regularidade. Alimentar-se de comidas saudáveis como se você morasse num sítio ou fazenda, comida de verdade.



Ter boas conexões, relacionamentos que possam lhe impulsionar e dar apoio, receber carinho e ter com quem contar quando preciso. Pessoas que cultivam bons relacionamentos têm melhor imunidade e saúde.





Mude já, comece a ter rotina. Coloque atividades importantes em sua vida diária. Preencha-a com algo que traga sentido à sua vida – um para que viver – o propósito. Quem tem um chamado vai em frente e luta por uma vida melhor. Caso você não o tenha, peça ajuda, pois o natural é que dentro de você uma vozinha fale ao seu coração sobre algo maior que você poderia fazer e levar a vida fazendo.



Uma causa, um valor, um destino. E você pode descobrir essa luz interna que vai iluminar seu caminho e de muitos à sua volta. Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que não encontram sentido em viver, se encostam num sofá e perdem a esperança. Se este for o caso, peça ajuda. Pois você poderá encontrar um motivo para acordar mais cedo e viver uma vida com mais sentido.





Agora, imagina a bagunça interna quando este sistema fica desregulado por excesso de luz à noite e sono até tarde do dia. Tudo vai se desregular internamente, mas o pior é a depressão que isso vai causar. E que já causou, neste período longo do isolamento.





Fica aqui a advertência. Sono bom é aquele onde se dorme cedo, por volta das 22h, e acorda-se 8 horas depois ou um pouco mais.





Agora, procure ver se está tendo uma rotina em seus horários de dormir, comer e trabalhar. Se não, mãos à obra. Sua saúde depende disso para se defender desta onda terrível que vivemos hoje.