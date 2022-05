Ser mãe não se terceiriza

O dia das mães é sempre uma emoção aqui em casa. Recebo flores e café na cama. Recebo mensagens de inúmeras pessoas conhecidas e desconhecidas, maioria delas sobre como consigo ser mãe que trabalha tanto, e sou associada a uma guerreira.

A verdade é que somos sobrecarregadas mesmo, como diz um meme que vi na internet outro dia. Não somos guerreiras, carregamos o mundo nas costas, é pesado ser mãe que trabalha.

Ser mãe que trabalha é sobre o tempo dedicado ao maternar conflitando 24 horas com nossa produtividade no trabalho. Em alguns momentos, a exaustão toma conta e as coisas não se realizam como planejado, naquele domingo às dez da noite quando paro tudo, coloco as crianças para dormir e inicio a construção da minha lista semanal de tarefas, que já começa com a lista inacabada da semana anterior.