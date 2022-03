Apesar disso, sempre enfrentei as mudanças com positividade e muita coragem

Mudar sempre era uma novidade, sentia um certo prazer na casa nova, quarto novo, novos arredores, apesar do trabalhão que dava toda a logística, limpeza e arrumação.

Acabou que me acostumei e, na vida adulta, mudei também como corria o vento… mudei de casa, de cidade, de país, de cidade novamente, de casa para apartamentos e apartamentos para casas de campo, Iate em Londres, Château na França e voltei para a mesma cidade e região, e fundava empresa, enquanto me mudava e enchia a casa de crianças. Quando tudo fica meio parado quero mudar de trabalho, inventar algo novo, mudar aquela zona de conforto, na qual na verdade, nunca me deu segurança e por isso nunca estive certa e segura. Não tive muitas chances na zona de conforto, me bancando sozinha desde muito nova.