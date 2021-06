Então o que seria essa tal comunidade?

Para mulheres, existem comunidades de mães, de mulheres na tecnologia, de mulheres no e-commerce e muitas outras (foto: Pixabay)





mulheres não sabem como fazer isso, então é importante dizer que hoje em dia existem muitas comunidades por aí focadas no apoio exclusivo para nós mulheres. Na última coluna, falei sobre apoio mútuo, empatia e sobre pedir ajuda quando os desafios são maiores do que podemos suportar. Muitasnão sabem como fazer isso, então é importante dizer que hoje em dia existem muitaspor aí focadas no apoio exclusivo para nós mulheres.





07:20 - 11/02/2021 Sororidade e o mito da rivalidade feminina inovação e empreendedorismo por exemplo, existem as comunidades de empreendedores, mentores, aceleradoras, de gamers, dentre muitas outras. Para mulheres, existem comunidades de mães, de mulheres na tecnologia, de mulheres no e-commerce e muitas outras que se organizam em grupos fechados do Facebook ou Whatsapp. Eu mesma sou líder de uma comunidade e participo de outras várias onde encontro apoio sempre que preciso. No ecossistema depor exemplo, existem as comunidades de empreendedores, mentores, aceleradoras, de gamers, dentre muitas outras. Para mulheres, existem comunidades de mães, de mulheres na tecnologia, de mulheres no e-commerce e muitas outras que se organizam em grupos fechados do Facebook ou Whatsapp. Eu mesma sou líder de uma comunidade e participo de outras várias onde encontro apoio sempre que preciso.





Normalmente, em uma Comunidade reunimos pessoas que valorizam as práticas colaborativas e a transferência de saberes, promovendo e incentivando relações mais horizontalizadas, onde todas e todos poderão contribuir com suas ideias, conteúdos, insights, sugestões e críticas que constroem. Acreditamos que as comunidades são um ótimo espaço para compartilhar experiências, aprendizados e nos relacionarmos por meio da confiança, do afeto, da empatia, do acolhimento.





E você, acha que uma comunidade de pessoas unidas pelo mesmo propósito pode trazer benefícios para seus participantes? Por aqui, achamos que sim!





Nas comunidades as pessoas que já experienciaram determinadas situações compartilham suas vivências; cada participante de uma comunidade está atravessando uma fase, é preciso respeitar esses tempos.





Perceber que todos os participantes estão no mesmo barco fortalece a comunidade como um todo, e também cada indivíduo. Em meio a um mar de informações e caminhos possíveis, na comunidade você encontra pessoas pé no chão que te ajudam a encontrar a melhor jornada.





Começar por uma comunidade pode ser uma boa dica para quem está em situação de desalento, vulnerabilidade, enfrentando os desafios da maternidade ou da transição de carreira. Existem várias por aí com propósito de apoiar e fortalecer seus iguais.

