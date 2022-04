Integração dos recursos online e offline e aplicação nos pontos de vendas

É determinante criar uma ponte entre o mundo digital e o presencial (foto: Reprodução)





Todas as lojas físicas têm apresentado necessidades de atualização para atender às novas exigências e expectativas dos clientes. As técnicas de merchandising continuam sendo determinantes para a atração emocional dos clientes, porém, elas devem assumir os novos recursos que são disponibilizados pelas inovações digitais.





Por terem à sua disposição um número muito maior de opções de empresas, produtos e marcas , chamar a sua atenção e levá-los a comprar se tornou um desafio ainda maior para as empresas.





Diversas táticas de vendas e merchandising ora utilizadas por diversas organizações em suas lógicas físicas já se tornaram ponto comum, e por isto, não têm o poder de atrair clientes.





É determinante criar uma ponte entre o mundo digital e o presencial.

Vários empresários já estão ficando conscientes da importância de um investimento diferenciado nos pontos de vendas, acrescentando neles recursos digitais, que além de mais chamativos, facilitam os processos de escolha dos clientes e também o formato de pagamento dos produtos adquiridos.





No Brasil e em outros países já se concluiu que não basta apenas ter produtos e serviços de alta qualidade para obter resultados. É preciso mudar. As pessoas querem mais do que isso. Elas buscam por momentos prazerosos, e principalmente depois da pandemia no mundo , buscam intensamente por momentos mágicos, em que prevaleçam a facilidade de levar a vida e ter bons momentos de relacionamentos.





Todo ponto de venda precisa agora contar com o máximo de recursos digitais que facilitem o processo de compras e torne este processo ainda mais agradável e fácil.





Sistemas de pagamento mais amplos e modernos, com a utilização dos mais inovadores recursos. Serviços de autoatendimento, hotpost de Wifi (oferta de Wifi gratuitos), com exibição de propagandas da empresa, diretamente nos dispositivos. Existem muitos recursos disponíveis para o desenvolvimento digital nos pontos de vendas . Os investimentos não são tão caros como já foram no início do processo.





Já foi marcante uma separação, um divórcio nas empresas entre os modos de vendas digitais e os de vendas em lojas físicas. Enfim, está-se percebendo que a melhor tática é exatamente a integração entre essas formas de vendas. Os clientes podem ser atraídos por meios digitais para comprarem em lojas físicas e vice-versa. Os pontos de vendas físicos ficam a cada momento mais importantes para os resultados empresariais.





Empresas online estão percebendo que por terem nascido no ambiente virtual não precisam e nem podem ficarem restritas a ele. É preciso diversificar os canais de vendas e atuar no sistema omnichannel





Empresas como a Amazon, uma das precursoras das vendas digitais, e várias outras empresas do segmento apostam agora em lojas físicas para melhoria de suas vendas e faturamento. A Amazon abriu em New York uma de suas maiores lojas físicas a chamada Amazon Go. A Arezzo abriu a loja física para o brechó online Troc, uma empresa de moda circular.

Vitrines com recursos digitais são altamente eficazes, pois, envolvem os clientes emocionalmente, e os faz entrar na loja, aumentando muito a probabilidade de haver mais compras.





Estando dentro das lojas, os clientes precisam ter facilitações na escolha de produtos, facilidades em verificar e comparar preços, olharem para placas com tipos envolventes de mensagens sobre produtos e ofertas.





A integração entre vendas por meios virtuais e lojas físicas tem se mostrado fundamental para os clientes e quanto mais alto for o nível de linguagem das empresas, mais facilmente os clientes e todas as gerações terão facilidade, conforto e segurança em suas compras.





Para o marketing das organizações o momento é de unir todas as competências e recursos para se tornarem opções fáceis por parte de seus diversos públicos. O verdadeiro sucesso está na integração entre os mundos online o e offline. Faça isso o mais rapidamente possível em sua organização.