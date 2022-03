A prática de estratégias de marketing para o sucesso dos empreendedores

(foto: Pixabay)

Por muitos anos, a questão do empreendedorismo foi preconizada como sendo o desejo de atingir objetivo de criar um novo negócio e que para isso era preciso ter um sonho, coragem, desejo de vencer e uma boa ideia na cabeça. Foi um passo importante para uma época em que as soluções digitais cresciam nos mais diversos segmentos de mercado.Havia uma corrente muito forte de incentivo ao empreendedorismo, vinda das universidades, cursos, mídias e até em conversas informais. Tudo era visto como a grande solução.Muitas empresas foram abertas e eram incontáveis as ofertas de novas ideias, serviços e produtos aos mais diversos segmentos de públicos. Muito desse esforço gerou resultados interessantes durante um bom tempo.As estatísticas mostram que, das empresas abertas, um percentual muito alto, em torno de 75%, acaba por encerrar as suas atividades em até cinco anos. O que leva os empreendedores a conviver com esta situação? Que erros eles cometem para ver os seus sonhos se apagarem em tão pouco tempo? Muitos reclamam do mercado, das leis, da economia, das ações dos concorrentes e outros fatores mais.A falta de preparação para criar uma empresa é o motivo maior que leva a muitos resultados negativos. É bem marcante o desconhecimento dos empreendedores sobre a necessidade de fazer um planejamento detalhado do negócio. Em grande parte dos casos, não há um estudo, uma prospecção, uma pesquisa, por mais simples que seja, para saber quais são efetivamente as necessidades e desejos e poder de compras dos possíveis clientes.Diversos empreendedores somente fazem uma avaliação superficial das empresas concorrentes, e investem sem saber a verdadeira força do "inimigo".Os tempos atuais estão exigindo ainda mais dos interessados em empreender. Torna-se determinante o desenvolvimento de uma visão estratégica do mercado. Deve-se compreender que simplesmente não é possível iniciar uma empresa sem conhecer pelo menos os conceitos básicos de marketing e de estratégia empresarial.Uma coisa é abrir uma empresa porque não há alternativa, outra é planejar a entrada em segmento previamente estudado, com uma visão do potencial do negócio para os próximos anos. É fundamental identificar como está a força de empresas concorrentes, e, antes de tudo, se a empresa consegue identificar se existe a verdadeira demanda para o que se está propondo.O caminho, aliás, deve ser invertido. O pretendente a empreendedor precisa começar os primeiros movimentos buscando identificar quais são as demandas do mercado. O que os segmentos de clientes analisados estão realmente desejando, e se estão dispostos a pagar pelos produtos ou serviços que são colocados à sua disposição. Isso tem um nome muito conhecido, que é estudo de mercado.Não se deve entrar em um negócio novo para atender exclusivamente a um desejo, um sonho do empreendedor. Isso pode acontecer depois de atrair compradores, vencer concorrentes, fidelizar clientes, desenvolver clientes defensores e um processo constante de inovação e transformação, o tempo todo.Outro fator para o qual precisa ser dada atenção total é o relacionamento de alto nível com os clientes. As empresas entram no mercado sem o domínio do processo de atendimento e, principalmente, sem a noção de uma filosofia de pós-vendas.Esses erros muitas vezes são cometidos ao mesmo tempo. Então, o empreendedor vê o seu sonho se esvanecer, e muitas vezes não sabe o real motivo do seu negócio não ter seguido o caminho da sobrevivência e crescimento.Seja um empreendedor, com uma boa dose de planejamento e marketing junto de seu sonho!