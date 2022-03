A busca da preferência dos clientes e como ficar no topo de sua mente

Em marketing o nome das empresas, dos produtos, ou dos serviços, tendem a ser determinantes para o sucesso, ou a deficiência de um empreendimento (foto: Reprodução/Pixabay) ...Nomen omem. Este termo do latim significa: O nome é um presságio. E mais ainda ele é um designativo, um sinal, uma ideia. E isto leva as pessoas a terem uma percepção do que provavelmente vem depois dele. Em marketing o nome das empresas, dos produtos, ou dos serviços, tendem a ser determinantes para o sucesso, ou a deficiência de um empreendimento.





Um caminho muito indicado é que as organizações façam todos os esforços para tornarem seus nomes conhecidos, não somente pelo seu público-alvo, mas, também por outros públicos, que podem acabar por fazer o chamado buzzmarketing.





O sucesso vem do espaço que se consegue assumir na mente dos clientes. É fundamental que as pessoas lembrem do nome da empresa quando pensam em adquirir algum produto. As pessoas não querem fazer esforços de memória, elas se sentem bem, quando ao precisarem de algo, imediatamente já venha um nome em sua mente. Pode ser o produto específico, pode ser a empresa que o vende, ou até mesmo o shopping em que a empresa, ou o produto estão disponíveis.









Em experiências já efetuadas, identificou-se que o cérebro humano tem a capacidade de guardar na mente, com certa facilidade, até sete marcas. Sempre lembrando daquela que está no topo. Normalmente após a sétima, a média das pessoas já não se lembra mais de outras, sem fazer muito esforço.





A ideia do marketing das empresas é estar no top of mind, é claro, pois, naturalmente são as primeiras marcas a serem lembradas pelas pessoas. O esforço para ficar neste ponto da mente justifica muitos investimentos em comunicação nas mídias, nos pontos de vendas e nos meios digitais.





Outro item importante no marketing é o chamado "Share of mind", que é o esforço que se faz para que uma empresa, produto, ou marca não percam o espaço já conquistado na mente dos clientes. Um esforço muito grande deve ser efetuado também para isto.





Agrada-me muito falar do Share of heart, que é o espaço que se consegue no coração do cliente. Neste caso, os clientes têm a empresa, produto, ou marca já abrigados em seu coração, ou seja, os clientes têm um amor especial e se portam até como seus defensores.





Alguns nomes são tão poderosos que se transformam em metonímias, ou seja, a marca fica tão conhecida pelo mercado, que elas passam a representar o tipo de produto. As pessoas ao irem comprar alguma coisa, citam a marca, ao invés do tipo. Bons exemplos são os casos da Bombril, do Cotonete, da Wall Strett, da Apple, Netflix, HEB, Gillette, Maizena, Toddy e outras várias.





Algumas empresas acham que somente é válido estar no top of mind. Elas precisam se lembrar que um segundo ou terceiro lugar na mente dos clientes é um posicionamento muito estratégico e deve servir de impulso para melhorias ainda mais consistentes nas movimentações concorrenciais de marketing. O terceiro, quarto, ou quinto lugar vão exigir estratégias e táticas diferenciadas, antes de olharem para o topo.





A preferência dos clientes por longo prazo, somente se dá por um conjunto de táticas de marketing que devem ser harmônicas e constantes. Fortalecer uma marca, um produto, ou uma empresa, colocá-los na mente do cliente é um trabalho que deve ser contínuo, insistente, corajoso, porque várias dificuldades vão ser encontradas, e elas precisam ser vencidas.





Não se chega ao sucesso pleno somente porque está se vendendo muito, por um bom tempo, ou por um momento de modismo, ou de preços interessantes, mas, sim, por penetrar, a cada venda, de forma consistente e marcante na mente de cada consumidor. Este é o grande desafio.