Decisões e ações para melhorar o processo de vendas das empresas

(foto: Pixabay)





Quem deve ser considerado realmente um vendedor? O primeiro critério é que ele queira vender. Uma empresa pode dar o melhor treinamento, oferecer as melhores condições e ambientes de vendas , mas, se o profissional não tiver as vendas como sua prioridade, como algo que ele deseje fazer com toda paixão, raramente ele vai gerar os melhores resultados.





A maioria das empresas continua cometendo muitos erros quando se trata da mentalidade, do processo e das metodologias de vendas . Venho tratando deste tema há algum tempo, e é de impressionar como a evolução foi pequena, e em muitos segmentos de negócios, não houve evolução alguma.

Vontade de vender é muito diferente de se preparar para vender. Quando eu pergunto aos executivos sobre isto, todos dizem quase que imediatamente que um dos principais objetivos de suas empresas é vender. E quando eu continuo perguntando, e pondero sobre os investimentos em suas equipes e metodologias de vendas, a resposta já não é tão rápida. Muitos reconhecem que não têm dado tanta atenção a esta atividade, há muito tempo.





Cobrar resultados das equipes não faz de nenhuma empresa uma organização voltada para vendas.





É importante registrar que a maioria dos profissionais não recebem treinamentos de forma completa e muito menos constante. O desconhecimento dos produtos, a falha no estudo do perfil dos clientes, dificuldades de abordagem, inabilidade e até ignorância na apresentação de vendas, a incapacidade de vencer objeções, são apenas algumas das falhas mortais cometidas por um grupo despreparado.





No varejo é comum a chamada ruptura, que é a falta de produtos disponíveis, para atendimento aos gostos e desejos dos clientes. Ainda carecem de integração as áreas de compras, de logística, de finanças e de vendas. Em muitas organizações, nem o marketing dá a devida atenção às suas áreas de vendas.





Em muitos casos, há o desconhecimento de que o marketing é um todo e vendas é uma de suas importantes ferramentas, em conjunto com a propaganda, a publicidade, o merchandising, a pesquisa, a promoção de vendas e outras. A falta de integração dessas ferramentas prejudica profundamente a eficácia e a eficiência da empresa, tornando-a mais vulnerável às ações dos concorrentes, ou às mudanças de preferências dos clientes.





Outro erro que se comete é dedicar muito tempo às atividades operacionais, administrativas e ações rotineiras. A questão é que é mais fácil ensinar atividades burocráticas do que ensinar vendas.





As áreas de front-end de vendas sofrem profundamente com as normas. Estas são inibidoras da criatividade, tiram a flexibilidade, e acabam por se tornarem uma espécie de escudo para defesa dos vendedores. Fica bem mais fácil eles dizerem: "desculpe senhor! Essas são as normas da empresa". Assim eles perdem vendas e naturalmente os clientes também. A organização não contabiliza a quantidade de vendas perdidas, por esse tipo de procedimento





Fazendo uma análise mais detalhada das normas de vendas das empresas, pode-se perceber que a maioria delas é tola, e são feitas para simplificar a rotina das empresas. Várias poderiam ser eliminadas, flexibilizadas ou invertidas. Falo sempre nas palestras e no programa - Falando de marketing - que normas devem ser criadas para facilitar a vida dos clientes e não para espantá-los.





A estrutura de funcionamento em vendas é um modelo que já não funciona mais. É preciso cortar amarras e delegar mais, repassar decisões e responsabilidades aos profissionais. A centralização em um gerente, ou em um supervisor, demonstra desconfiança na equipe, e isto é percebido pelos clientes, que já ficam inseguros em suas decisões de compras.





Outro aspecto importante são as metas. Empresas precisam ser orientadas pelas metas. Todos devem ser envolvidos e ter participação nos resultados. Elas precisam ser muito bem divulgadas e o tempo todo precisam estar na "cabeça" dos vendedores e de todos os membros da empresa. Metas de vendas precisam ser responsabilidade de todos da empresa.





avaliação dos resultados necessita ser constante. Sempre recomendo encontros formais para análise semanal. Este formato, fortalece o clima, renova a motivação e permite correções para atingir os resultados propostos.





Com as mudanças contínuas dos processos, as novas formas de aquisição por parte dos clientes, que se mostram ainda mais sensíveis após a pandemia, a gestão e as metodologias de vendas precisam ser constantemente atualizadas e isto deve começar pela direção das organizações.