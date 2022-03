Ações que ajudam as empresas a obterem resultados mais efetivos

Estamos vivendo um período em que as diversas gerações fazem conexões, e participam no mercado em um mesmo tempo (foto: Pixabay/Divulgação) É preciso que haja um estudo constante do mercado por parte das empresas. As mudanças de comportamento de compra dos clientes têm exigido o desenvolvimento constante e muita flexibilidade de gestão. Há uma quebra frequente de paradigmas, que se não forem acompanhados, podem deixar as empresas desatualizadas e sem o nivelamento com o mercado, levando-as ao abandono dos clientes.





Repensar o próprio negócio era uma forma das empresas se diferenciarem em termos de gestão, mas, atualmente isso é pré-requisito para todos os gestores. Os clientes mudam constantemente os seus modos de compras, desejam novos produtos, novos tipos de canais de vendas, novas formas de comunicações, e esses desejos,são fortemente mutáveis.





Estamos vivendo um período em que as diversas gerações fazem conexões, e participam no mercado em um mesmo tempo. Cada uma das gerações que surgem, têm um tempo de vida mais curto, então. As empresasnecessitamabrangervárias. Isso exige estratégias e táticas de marketing mais diversificadas e que sejam capazes de atender a perspectivas diferentes.









Esses diversos perfis geracionais exigem do marketing uma competência de comunicação enorme. É preciso atrair a atenção de segmentos de mercado bem diferentes, e isto exige a utilização de várias linguagens, as mais diversas mídias, digitais ou não, e adequações constantes no design e merchandising, em seus pontos de vendas.





Atuar com sistemas Omnichannel já é uma forma natural, esperada pelos clientes.Neste sistema devendas e comunicação, o objetivo é fazer o uso simultâneo e interligado de diversos canais de marketing e vendas, criando a possibilidade de experiências positivaspor parte dos clientes que terão os mais diversos formatos de contatos e compras com as empresas de seu interesse.





Embora os públicos-alvo das empresas apresentem mudanças constantes e novas formas de relacionamento, torna-se cada vez mais determinante a elaboração de um plano de comunicação anual, ou ainda melhor,com abrangência de dois ou mais anos.





É determinante definir um caminho principal que a empresa pretende seguir, e, nele devem estar envolvidos os valores de investimentos, os públicos a serem atingidos, as principais mídias a serem utilizadas, as participações em eventos, patrocínios, e outros itens importantes. Mudanças nesse plano devem ser esperadas naturalmente, pois, dinâmico é o mercado e o público. Configurado o plano, é possível medir os resultados, pode-se fazer comparações com períodos anteriores, e ainda, antever resultados para um futuro ainda mais longo. Outra vantagem é a possibilidade de criação de indicadores para acompanhamento e correções das estratégias e táticas e operações.





Não ter um plano de comunicação é a pior decisão que qualquer empresa pode tomar. É melhor ter um plano e fazer mudanças e readequações nele, do que andar à deriva sem objetivos definidos.





As organizações devem repensar continuamente o seu negócio. As vezes precisa expandir suas atividades, as vezes precisa segurar o seu crescimento. Até fatores operacionais tais como horários novos de funcionamento, novos pontos de vendas, preparação constante de todos os colaboradores bem como a delegação de atividades, são ações que têm grande parcela de importância.





Neste cenário em que prevalece a transformação, torna-se questão sine qua non que as metodologias e ferramentas de marketing sejam praticadas, que os conhecimentos dos públicos sejam os mais detalhados possível e que a aproximação gere fidelidade e esse conjunto de fatores leve as organizações a um longo período de vida.