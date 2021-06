Uma visão estratégica para fortalecer o futuro das empresas

"O enxadrista busca definir antecipadamente qual será a jogada mais importante, cultiva a paciência e busca chegar nesse ponto, mesmo que no trajeto perca algumas peças" (foto: Pexels)

Num mundo com mutações cada vez mais rápidas e maiores, os profissionais de marketing precisam ter ainda mais desenvolvidas as suas capacidades de análise do mercado, para que possam agir de forma a aproveitarem as oportunidades das empresas e livrá-las das ameaças que surgem o tempo todo. Muitas vezes é preciso mudar a visão para entender melhor a realidade.

É importante fazer uma reflexão, pensar globalmente, adotar uma visão de longo e médio prazos, aumentar a confiança no que se quer doe também agir localmente. Todas as empresas precisam trilhar o seu próprio caminho, planejar o seu lugar, saber onde querem chegar e seguirem firmemente na direção planejada. Toda organização precisa saber onde está, para onde vai agora e para onde irá no seu futuro de médio e longo prazos. Muito dessas decisões e ações recaem sobre os profissionais de marketing.

Planejar é preciso. E o ato de planejar nunca significou sonhar sonhos impossíveis, mas sim, definir claramente até onde se quer chegar. Um enxadrista busca definir antecipadamente qual será a sua jogada mais importante, cultiva a paciência e buscar objetivamente chegar nesse ponto, mesmo que no trajeto perca algumas peças. No marketing das organizações não é muito diferente. Tudo exige um tempo de maturação. Os produtos, serviços ou marcas exigem períodos diferenciados para prosperarem em seus segmentos.

Agir com mentalidade estratégica e manter uma visão abrangente é o grande desafio de todo empresário. Muitos já perceberam essa necessidade e procuram gerenciar adequadamente os seus esforços e recursos. O fato de estar vendendo muito hoje, por exemplo, pode não significar sucesso no dia de amanhã. É preciso tomar cuidado com as percepções errôneas de mercado. É muito importante que se faça uma avaliação abrangente do negócio e que o mesmo seja enxergado da forma mais ampla possível, sem a interferência das pressões emocionais que normalmente estão presentes na hora das decisões importantes.

É questão fundamental identificar quais são os aspectos internos e externos que estão a prejudicar o bom andamento da empresa. Também é importante que o conhecimento das forças e fraquezas, ameaças e oportunidades da organização sejam de inteiro domínio de todos os executivos que a compõem. Dessa forma, os esforços e investimentos serão efetuados com maior grau de segurança reduzindo a ocorrência de erros e tornando além disso, as correções de trilhas factíveis.

Independentemente do perfil do negócio, é determinante olhar para um horizonte mais amplo e saber que muitos resultados somente acontecem após um determinado período de maturação do negócio e, é claro, depois de um esforço constante e muita consistência de propósitos.

Uma percepção holística do mercado levará as equipes de marketing das empresas a antevisão de possíveis dificuldades a serem enfrentadas, permitirá a elaboração das melhores estratégias, e ainda, a definição de uma linha mestra.

Um profissional com mentalidade de marketing enxergará mais do que o “aqui e agora”. Ele poderá determinar melhores objetivos, as metas mais realísticas e desafiadoras, identificará qual o tempo para maturação dos projetos, dentre outros fatores, e tudo isso gerará maior grau de confiança.

O marketing das empresas precisa de profissionais conscientes de que variáveis novas surgirão o tempo todo, mas a clareza de propósitos sempre será a melhor arma para vencer as intempéries do caminho. Ele sabe que qualquer empreendimento somente terá futuro se for com a finalidade de criar e manter clientes.

É como diz E. F. Schumacher: “Não podemos controlar o futuro, mas podemos explorá-lo”.