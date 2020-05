A melhor forma de obter resultados é entender o comportamento dos clientes

(foto: Pixabay)

O marketing das empresas precisamelhor os desejos dos clientes, porque eles querem mais do que produtos, buscam qualidade no relacionamento.Muitas empresas já reconheceram que existe um novo. As pessoas estão a cada momento, mais individualistas, mais envolvidas, mais independentes e melhor informadas sobre tudo que as cerca. O cliente passa hoje por um processo novo de escassez. Agora ele está em busca de mais tempo, de mais atenção, anseia por confiança e espera encontrar tudo isso nas empresas com as quais mantêmOs hábitos de compra se tornam mais individuais a cada momento. As pessoas têm agora preferência por empresas que lhes atendam de forma mais personalizada e que estejam adequadas aos seus horários, jeito de comprar, ofereçam sempre gentilezas e tenham formas de negociação que estejamcom as suas melhores possibilidades de aquisição.Quando o cliente tem uma necessidade específica, fica atento aos produtos ou serviços oferecidos, faz um esforço para escolher algo dentro do que lhe foi oferecido, de acordo com o seu perfil, ou seja, o que ele deseja e pode comprar e decide adquirir, inicia-se verdadeiramente um relação de marketing. O objetivo deve ser sempre a plenadas pessoas., isto exige um atendimento direcionado e capaz de deixar o cliente satisfeito, e preferencialmente feliz. As empresas precisam passar uma imagem positiva a todos os seus públicos.Terão mais sucesso as empresas que forem percebidas pelos clientes como! Os consumidores compram um produto ou serviço, baseados em motivos que extrapolam os benefícios básicos, já oferecidos. Eles dão preferência e se esforçam para adquirir marcas e estilos que coincidam com a sua característica pessoal, complementem e satisfaçam os seus desejos e, essencialmente, estejam harmonizados com o seu conjunto de posses.As organizações precisam reconhecer as características dos consumidores e adaptar constantemente a sua mentalidade e forma de atuação no mercado. É importante reconhecer que os clientes querem um serviço com a “velocidade da vida”. Eles desejam maior controle em suas compras, anseiam por maior rapidez, simplicidade e facilidades em todos os atos de. As pessoas esperam ser atendidas por profissionais que realmente possam, e estejam dispostos a lhes ajudar a resolver os problemas e que tenham segurança pra tomarem as decisões necessárias.Sempre lembro aossobre três medidas básicas que devem ser observadas como pressuposto para o início de um processo de satisfação dos clientes. A primeira é o maior uso de tecnologia nos pontos de vendas e locais de atendimento para possibilitar compras mais rápidas, mais simples e consequentemente menos estressantes. A segunda é oferecer horários de funcionamento que atendam melhor as necessidades e desejos dos clientes, e a terceira é sempre buscarque sejam capazes de eliminar ou evitar a formação de filas.É precisotudo que é exigido pelo novo consumidor e procurar adaptar a empresa a essa nova e mutante realidade. Um caminho aconselhado é buscar constantemente a diferenciação. Alguns requisitos que antes eram diferenciais precisam ser agora vistos como básicos, visto que são praticados por grande parte das empresas de um mesmo, ou negócio.Sempre comento que éter uma estrutura empresarial simples, com unidades mais autônomas e dar maior poder de autoridade a quem lida diretamente com os clientes. Além do mais, deve-se desenvolver uma consciência em todos da organização sobre o papel do atendimento e da qualidade, sob o ponto de vista de quemOfereça a este novo clienteagradáveis em seus pontos de vendas, sejam eles físicos ou digitais. Crie instrumentos para facilitar a vida deles e tornar a compra cada vez mais, agradável e muito fácil de ser efetuada.Entenda cada vez melhor o que osquerem, identifique suas tendências de comportamento e transforme a sua empresa numa opção encantadora de compras!