Não se trata de se, mas quantas vezes Bolsonaro incentivou o golpe de 08/01

O grande conspirador de 8 de janeiro (foto: Reprodução/Redes Sociais) Jair Bolsonaro, o ex-verdugo do Planalto, irá depor como investigado a fim de que se apure a participação dele nos atos terroristas de 8 de janeiro . A Justiça quer saber se o amigão do Queiroz incentivou, ou não, a tentativa de golpe de Estado.





Pessoalmente, não tenho a menor dúvida da participação ativa do patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, compradas com panetones de chocolate e dinheiro vivo. Aliás, os fatos comprovam minha crença.





Não se trata de se, mas como e quantas vezes o ex-presidente incentivou a ruptura institucional. Senão, vejamos: em 2019, poucos meses após assumir, já estava pendurado em caminhão de som, em frente a um quartel em Brasília, incentivando o fechamento do STF e do Congresso Nacional . Mas não só.









Durante seu desgoverno, o devoto da cloroquina atacou o sistema eleitoral brasileiro , chegando a reunir dezenas de embaixadores para acusar as urnas de fraude - prometeu apresentar provas e jamais o fez. Aliás, durante as eleições, espalhou notícias sabidamente falsas sobre a falta de veiculação de propaganda eleitoral, pedindo, inclusive, a suspensão das eleições.





Ao perder nas urnas, se recusou a admitir a própria derrota. Enquanto a violência ganhava as ruas, calou-se obsequioso. Depois, partiu para o exterior e não empossou o novo presidente eleito. Sem falar dos seus bate-paus na administração pública que concorreram para o quebra-quebra do dia 8 - e todos os demais, anteriormente, por todo o País.