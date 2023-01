Radicais de Bolsonaro barbarizam Brasília; querem o fim da democracia

Milhares de bolsonaristas extremistas ocuparam os prédios do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, em Brasília (foto: Evaristo de Sá/AFP)

Com a conivência explícita – por apoio ou incompetência – do Governo do Distrito do Federal (GDF), Brasília foi invadida e está sendo barbarizada por golpistas bolsonaristas, gente que deveria estar presa faz tempo, e que por leniência das autoridades militares infernizam ruas, avenidas, estradas e portas de quartéis Brasil afora e, agora, a capital federal.

Os extremistas bolsonaristas, financiados por empresários do bolsonarismo e apoiados pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família, há pelo menos três anos ensaiam a barbárie em curso. Não faltou, também, apoio de muitos prefeitos e governadores, e boa parte de oficiais militares das Forças Armadas e das polícias militares.

Desde a fuga do amigão do Queiroz do país, quando partiu para Orlando, nos EUA, a horda se descolou do “mito” e do Exército e adotou a “desobediência civil” como norte. A caravana com alguns poucos milhares de golpistas que se dirigiu à capital federal possui agora agenda própria, qual seja, depor o presidente eleito Lula da Silva.

A segurança pública de Brasília tem de ser afastada imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e, se ficar provada a aliança golpista, os responsáveis têm de ser presos já. Outrossim, deveria ser determinada pelo governo Lula uma intervenção federal na capital, e as Forças Armadas deveriam atuar para debelar e prender os terroristas golpistas.

Brasília se tornou terra de bárbaros bolsonaristas e nada foi feito pelo GDF até então. A Constituição prevê intervenção federal em cidades, como já ocorreu, por exemplo, no Rio de Janeiro, também sobre a Segurança Pública. Lula tem de agir, o Congresso tem de agir, o STF tem de agir. Deixaram o câncer crescer, e agora teremos de resolver as metástases.

Repito com alguma frequência: não existe manifestação democrática, ainda que “pacífica”, quando o que se pede é o fim da… democracia! Atentar contra o Estado de Direito é crime. O que essa gente faz, há meses, chama-se crime. O que policiais andam fazendo, assistindo a tudo isso passivamente, também é crime. Onde estão as autoridades?

Neste exato momento, as sedes dos Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) estão ocupadas por terroristas golpistas sem qualquer resistência. Se nada for feito dessa vez, os vândalos tomarão conta do país. A dúvida é: se Lula determinar intervenção federal em BSB será obedecido e respeitado na amplitude necessária? Eis o ponto de inflexão destes dias.