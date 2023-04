Galo, Coudet, 4 Rs, torcida: colocando tudo no devido lugar

Muita fumaça, pouco fogo (foto: Bruno Cantini/Atlético)

Quem me conhece sabe que sou frequentemente sem juízo. Falo mais do que deveria, principalmente em momentos de fúria. Nesta quinta-feira (6/4), após o jogo contra o Libertad, minha raiva e frustração eram tamanhas que, curiosamente, ao invés de me empurrarem rumo ao desabafo imprudente, me acenderam a luz da cautela: “calma, Ricardo, amanhã, depois de dormir (ainda que mal), você escreve a respeito”. Quem me conhece sabe que sou frequentemente sem juízo. Falo mais do que deveria, principalmente em momentos de fúria. Nesta quinta-feira (6/4), após o jogo contra o Libertad, minha raiva e frustração eram tamanhas que, curiosamente, ao invés de me empurrarem rumo ao desabafo imprudente, me acenderam a luz da cautela: “calma, Ricardo, amanhã, depois de dormir (ainda que mal), você escreve a respeito”.





Como durante o dia não tive tempo, já que em viagem com a família, cá estou, nesta sexta-feira santa, à noite, já bem mais calmo, a opinar sobre os fatos após a partida e durante o feriado, lembrando que aqui assina o torcedor atleticano, e não o conselheiro do Galo, o colunista do Estado de Minas ou o comentarista da Itatiaia . Minhas amizades e obrigações profissionais, portanto, não interferem nos meus pensamentos. Bora lá.





ATLÉTICO E COUDET









Se é bom treinador, Coudet ainda não mostrou. Mas mostrou que é um belo babaca! Adoro argentinos, mas há alguns insuportavelmente arrogantes, e ele é um. Não foi uma nem foram duas as vezes que interrompeu jornalistas - de forma agressiva - durante as entrevistas. Se tem razão em muita coisa que falou - e jamais poderia ter dito em público, principalmente antes de uma decisão -, também é responsável, pois muita merda atual é obra sua. Demiti-lo, ou não, passa por uma série de fatores, desde a carência de treinadores disponíveis a prejuízos financeiro e desportivo. Parece-me que mantê-lo é o melhor a fazer, infelizmente, pois adoraria vê-lo levar um pé na bunda.





OS 4 R'S





Tem de ser muito, mas muito ingrato - para não dizer filho da truta! -, para maldizer os caras. Reclamar é legítimo, criticar é justo, mas ofender, caluniar, não. Aí é ser muito escroto! O Atlético só não está na série C por causa deles. E por causa da diretoria atual, que trabalha como louca para manter o Clube de pé, funcionando e jogando. Além de um estádio, esse pessoal enfiou mais de 1 bilhão de reais - sim, caraio, UM BILHÃO DE REAIS em empréstimos (sem juros!!) e avais pessoais. Em troca do quê? Candidatura política, negócios particulares, favorecimento pessoal? Porra nenhuma!





São atleticanos abnegados que sofrem como o mais fanático de nós, torcedores comuns, com o agravante de trabalharem diuturnamente, às custas do comprometimento da saúde e das finanças pessoais, para regatar o Galo do fundo poço em que se encontrava. Repito: criticar e reclamar é legítimo. Mas ofender e acusar, não! Eles são perfeitos? Nem perto disso. Mas desafio que me encontrem pessoas melhores e mais capacitadas para tocar o Galo neste momento.





TORCIDA





Não há uma igual no mundo. No Brasil, com certeza. Mas não podemos negar: há alguns anos a Massa já não é mais a mesma. Após 2021 , então, boa parte dos que frequentam o estádio tornou-se “contra torcedor”. Vai para beber e se divertir, como se tivesse direito a ganhar sempre e a sofrer - se frustrar - jamais. São mimadinhos que pensam que é obrigação de alguém (da diretoria, dos Rs, do Galo, de Deus, da truta que os pariu!!) lhes prover “felicidade” em troca do dinheiro ingresso.





Aviso aos bebês chorões: no esporte, perde-se e ganha-se. No futebol, ainda mais. Por isso é tão apaixonante e o esporte mais popular do mundo. Querem moleza? Sentem no pudim! Querem viver de títulos e vaidade? Vistam azul e vão para o outro lado da lagoa , como diziam os mais antigos, os atleticanos-raiz, aqueles que jamais vaiaram o time durante uma partida e que nunca, nem sendo rebaixados, atiraram cerveja na cabeça de um jogador ou treinador (ainda que merecessem).





SAF E ARENA





Tá enroscado? Sim, está. E como poderia ser diferente? Alguém tem a mais vaga ideia da complexidade disso tudo? Alguém tem a mais vaga ideia do montante de dinheiro envolvido? Alguém tem a mais vaga ideia do que é fazer tudo ao mesmo tempo? Alguém tem a mais vaga ideia de que o Atlético está prestes a se tornar verdadeiramente um dos maiores clubes de futebol do mundo ? Da América latina, com certeza, será um dos 5 maiores.





Portanto, acordem! Parem com essa babaquice de lacração de rede social, babando um monte de besteiras que um ou outro “influencer” a soldo escrevem por aí. Ajudem o Clube! Apoiem a diretoria! Torçam a favor e não contra! Quantos times no Brasil, hoje, estão em situação melhor que a nossa? E em Minas, caraio? É sério que vocês estão querendo botar fogo no parquinho? Quem é que vai pagar o 1.5 bilhão em dívidas? Aqueles gênios que afundaram o Atlético e roubaram milhões de reais do Clube?





EU ACREDITO





Detesto crenças e fuga da realidade. Sou daqueles que sofre muito mais que o necessário (com tudo), mas sempre encarando o bicho de frente. O mantra de 2013 funcionou porque o Leo fez funcionar, o Victor fez funcionar e o Jimenez fez funcionar. Gritar “eu acredito” é tão eficaz quanto esperar o Vargas não amarelar na frente do goleiro. O que funciona - e sempre funcionou - é trabalho (em campo) e apoio (na arquibancada). Juntos, Galo e torcida sempre foram imbatíveis. Mesmo na derrota, perdiam ganhando.