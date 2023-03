Raposão: novo mascote do Cruzeiro é o David Beckham tupiniquim

Raposão: a raposinha mais metrossexual do mundo (foto: Cruzeiro/Divulgação) É, cruzeirense amigo, cruzeirense amiga, como dizia aquele cara da propaganda, “não tá fácil pra ninguém”.





Sim, eu sei, a barra não tá nada leve para o Galão da Massa também: SAF que não anda, Diamond que enrosca , Manto da Massa atrasado. Para complicar de vez, dizem até que o vô tá regulando mixaria e cortou nossa mesada.





Mas é o seguinte: 7 traulitadas seguidas do Mequinha , Wesley Gasolina, Peppa Pig e agora Luciano Castán, o genérico do Leandro… Na boa, é o fundo do poço. Aliás, seria, né?, não fosse a última do dia.









Mas com o nascimento das novas raposinhas, juntando o “passado homofóbico com o presente machista”, me lembrei de outra musiquinha das antigas, quando apareceu em campo, pela primeira vez, num clássico - à época, Atletico x Cruzeiro era um clássico -, o filhotinho do ex-raposão: “olha que gracinha, o raposão pariu uma raposinha”. Quem estava lá não esquece!





Chamei o mascote do CSA-MG ( Cruzeiro Sociedade Anônima de Minas Gerais ) de ex-raposão porque, sem sacanagem, no máximo, hoje, é só um guaxinim bem-escovado, bem-maquiado e com unhas impecavelmente bem-feitas. Palmas para o salão que deu o trato! Agora, sim, é que ficarão cheios de vaidade, hehe.





David Beckham: O metrossexual mais famoso do mundo (foto: Reprodução/Google Images) Tem atleticano zoando e chamando de Lulu da Pomerania. Sei não. Esse negócio de Lulu pode configurar machismo continuado por causa do precedente Maria, crime punível com lacração imediata e até dois anos de mimimi nas redes sociais.





Por isso, prefiro mesmo Raposão e Raposinha, ainda que nesta versão metrossexual, a la David Beckham. Até porque, dessa forma, poderemos continuar cantando: “olha que gracinha…”.