Autor de 'Opinião Sem Medo!' é o novo colunista do Estado de Minas digital

Ricardo Kertzman é o novo colunista do jornal Estado de Minas digital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Estado de Minas. O empresário e blogueiro Ricardo Kertzman estreia, a partir de amanhã, sua coluna no Estado de Minas digital. Depois de Alexandre Garcia (às quartas-feiras) e Marco Antonio Villa (às quintas), o autor do De um post no facebook a uma coluna no jornal. O empresário e blogueiroestreia, a partir de amanhã, sua coluna no Estado de Minas digital. Depois de Alexandre Garcia (às quartas-feiras) e Marco Antonio Villa (às quintas), o autor do blog ‘Opinião Sem Medo!’ , vai ter espaço todas as sextas-feiras para discorrer sobre suas críticas à política, economia e cotidiano.





Em seu blog, o destemido brasiliense de 52 anos aproveita a democracia para falar o que pensa. Tudo começou como um hobbie. Longe das redes sociais, em 2016 Kertzman começou a desabafar no facebook de sua mulher. Com a grande repercussão, ela criou um perfil para ele. No final no ano, ele iniciou seu blog hospedado no Portal UAI. Daí em diante, o empresário coleciona leitores que, mesmo sem concordar com algumas opiniões, abrem espaço para o diálogo.





Alexandre Garcia

Marco Antonio Villa Apesar de ter nascido no Distrito Federal, hoje o blogueiro divide o tempo entre São Paulo e Belo Horizonte. Em Minas, ele tem paixão assumida. “Ricardo é tudo, sobretudo, atleticano”, ele descreve. Apesar de nova, a filha de 13 anos já entende os posicionamentos do pai. “Ela adora contar para os professores que o pai dela tem um blog. Ela sabe que a Dilma é maluca, que o pai não gosta do PT, que o liberalismo econômico que gera progresso”, disse.





O empresário começou a trabalhar aos 17 anos no extinto Banco Nacional. Aos 20 entrou para uma multinacional do ramo farmacêutico. Quando completou os 30 resolveu trabalhar por conta própria e hoje vive o “desfrute”. “Desfrutar no sentido que aproveito o máximo da minha filha enquanto não está adulta, a companhia da minha mãe que já é idosa, a companhia dos meus amigos. E faço o que eu gosto, que é me informar, escrever e compartilhar opinião”.





O hobbie virou coisa séria

Ao receber o convite para ser colunista, o empresário ficou feliz e sentiu o peso da responsabilidade. “Na hora eu vi uma linha do tempo. Vejo uma evolução no que tenho feito. Antes era só um desabafo contra corrupção. Com o passar o tempo fui aprendendo a maneirar a linguagem. Continua sendo desabafo, mas tenho cuidado com o que eu falo, com respeito e educação”, afirmou. “Uma coisa é o Ricardo falar no blog, outra coisa é o colunista do Estado de Minas falar”, completou.





Com uma vida estabilizada, o autor de 'Opinião Sem Medo!' está aberto para novas possibilidades. “Estou gostando do que eu faço. Adoraria que isso me abrisse novas portas. Tenho certeza que a mensagem que eu passo é do bem. Contra o atraso, corrupção, injustiça. Contra um país que pertence a meia dúzia de governantes”.





Apesar de criticar a esquerda, Kertzman não fica calado com os indícios de corrupção no governo atual e promete se nortear com a justiça. “Político tem que apanhar todo dia. Todos eles, todo dia. Se fizer 100 coisas boas e uma errada, bate naquela coisa errada que é pra ele ficar na linha. São funcionários nossos, são pessoas que estão lá para trabalhar pela sociedade, não pra eles. Se é do PT, PSDB, PSL, que se dane! Meu dinheiro está indo embora do mesmo jeito”, disse.





Leitores sem medo

Um escritor sem medo também tem leitores audaciosos. Em entrevista, Kertzman contou que no facebook as pessoas moderam o que falam por causa da identificação. Apesar disso, no blog (onde o comentário pode ser anônimo) as pessoas falam sem pensar, principalmente quando ele critica o Bolsonaro.





“Um cara que me xinga não é leitor, quer confusão. E eu respondo. Me divirto pra caramba. Não admito alguns palavrões nem deixo passar preconceito, apago mesmo o comentário”, contou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.