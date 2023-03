Do Parque Municipal ao Bairro Califórnia: brilha, Galo, amor da minha vida!

Feliz aniversário, meu amor! (foto: Divulgação / Atlético) Juro que não é exagero. É que eu não sei mesmo separar a minha existência, como indivíduo, da do Atlético. Se algum dia eu soube, já não me lembro mais, e certamente foi bem antes de ser tocado n'alma pela magia do grito mais apaixonado e apaixonante do mundo: Galo!





Hoje, o Atlético completa 115 anos - e, quem diria, quem poderia ao menos imaginar? -, promovendo um culto ecumênico em sua casa própria, a primeira da sua vida, a Arena MRV . Aqueles vinte e poucos garotos, no Parque Municipal, em 25 de março de 1908, mudaram (para melhor ou pior eu não saberia dizer, hehe) para sempre a vida de dezenas de milhões de pessoas e o futebol mundial.





Rascunho essa coluna sentado no carro, defronte à essa Primeira Maravilha do Mundo (quem são as Pirâmides, a Grande Muralha, o Coliseu, o nosso Cristo Redentor… Machu Picchu? Bobagem. Coisa de amadores), olhando o sol brilhar sobre nosso futuro gramado, campo de batalhas épicas e palco de glórias mil que virão pela frente, enquanto espero o portão do estacionamento abrir.









Encerro agora dentro de casa, uma outra casa, que já nem sei mais se a primeira ou a segunda, pensando justamente nisso: uma casa. Conversando essa semana com um novo amigo, tão querido quanto os mais antigos, refletimos sobre a dor de quem não tem um lar, ou perde um lar. Trocamos experiências dos nossos passados sobre o tema e constatamos as fraturas emocionais que a insegurança da falta de moradia promove nas pessoas.





Brilha, Galo! (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Há quem seja médico e salve vidas. Há quem seja policial e nos proteja. Há quem seja professor e nos ensine. Profissões e atividades, quando exercidas de forma honesta e digna, são equivalentes em valia e respeito. Dinheiro é bom e todo mundo gosta, todo mundo precisa. Mas há uma remuneração intrínseca, incalculável, intangível que todos buscam. A Arena MRV é filha de muitos pais, mas de um, em especial, Rubens Menin.





Ele escolheu como profissão construir casas. Escolheu amenizar a dor de quem não tem um lar. Por este trabalho ele é muito bem recompensado, é um homem riquíssimo. Ao mesmo tempo, seguindo sua vocação, resolveu abrigar 9 milhões de almas preto e brancas sem cobrar nada em troca, monetariamente falando. Seu pagamento virá através de cada sorriso e cada lágrima de emoção de cada atleticano vivo - hoje e sempre - que um dia terá orgulho de pisar na Arena MRV e, mais do que dizer, sentir: eu tenho um lar.





Chamem como quiser a Arena MRV. Eu chamarei de Estádio Rubens Menin. Sem palavras pra te agradecer, Vô!