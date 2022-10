Pobre Flamengo! Galo é rei das rendas: valor de 2013 atualizado é espantoso

A torcida mais fantástica do planeta (foto: Bruno Sousa / Atlético)

Juntem os dois maiores times do Brasil em número de torcedores. Juntaram?



Agora, juntem os dois maiores times em número de torcedores do Brasil, representando os dois estados mais ricos do País. Juntaram?





Agora, outra vez, juntem os dois maiores times do Brasil em número de torcedores, representando os dois estados mais ricos do País, tendo suas sedes nas duas maiores cidades da nação. Juntaram?





Por último: juntem os dois maiores times do Brasil em número de torcedores, representando os dois estados mais ricos do País, tendo suas sedes nas duas maiores cidades da nação, decidindo o título da Copa do Brasil, no estádio de futebol com maior capacidade de público presente. Juntaram?





Pois bem. Flamengo e Corinthians, ontem, quarta-feira (19), tinham tudo para baterem o recorde nacional de público e renda, mas… nope! Não bateu. Nadica de nada. Com 61 mil torcedores pagando ingressos, a renda superou pouco mais de 11 milhões de reais.









Para que os amigos leitores tenham uma ideia da enormidade daquele feito, este valor (14 milhões de reais), corrigido pelo IGP-M (índice geral de preços de mercado), equivaleria, hoje, a mais de 31 milhões de reais. Pelo IPCA (índice de preços ao consumidor amplo), cerca de 25 milhões de reais. Pela cotação do dólar americano (R$ 2.25 - eita, bons tempos danados, sô), mais de 32 milhões de reais.





Sim, meus caros e minha caras, Atlético x Olímpia, que deu a primeira Libertadores ao Galão da Massa, arrecadou até quase três vezes o que arrecadaram urubus e gambás. E nunca é demais lembrar: o Atlético, em todas as edições do Campeonato Brasileiro, desde 1971, quando foi o primeiro campeão, figurou 12 vezes na liderança de maior público pagante. E mais: das cinco maiores rendas do futebol no Brasil, três são do Atlético.





A Arena MRV ficará pronta em março de 2023, com capacidade de público de cerca de 46 mil torcedores. Muitos poderão imaginar que jamais teremos uma renda como a de 2013. Besteira. Estamos falando de uma legião de apaixonados que não mede esforços, nem financeiros, quando é chamada a colaborar.