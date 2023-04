Quem é você, vereadora Flávia, para determinar quem é bem-vindo(a) a BH?

Transfobia explícita (foto: Reprodução/YouTube) A vereadora Flávia Borja, do PP, um dos partidos com maior histórico de corrupção do Brasil em todos os tempos, provavelmente uma auto declarada “cidadã de bem”, assumiu seu lado Nikolas Ferreira , pejorativamente apelidado “chupetinha” - talvez por seus dotes ocultos pelo inconsciente ainda inseguro - e proferiu uma fala abjeta, asquerosa, digna dessa gente extremista que se arvora dona do País, sempre em nome de Deus (qual?), da família (a própria!) e da pátria (que piada!).





O bom de ser, digamos, antipetista assumido e declarado, me blinda da ignorância reducionista dos brucutus, que podem me xingar de tudo, menos - como é mesmo? - “comunista". Aliás, o dia em que essa gente tosca souber o que é comunismo, talvez entendam que contrabandear joias , empregar funcionários fantasmas e “rachar” seus salários, receber três proventos diferentes com dinheiro público e comprar mansões com panetones de chocolate e dinheiro vivo não são atitudes cristãs nem patrióticas.





NAZISTOIDES





Por alguma razão me lembrei do Chucky, o Boneco Assassino, e de Tiffany, sua noiva, mais conhecida como a Noiva do Chucky. Sinapses são sinapses e meus parcos neurônios, pouco capazes de operações e pensamentos complexos, me induzem a pensar em Nikolas e Flávia como uma espécie de casal. Os bonecos assassinos vivem na ficção. Os vereadores, não. Mas subjugados por leis e um certo resquício de civilidade. Porém, da maneira que pensam, falam e se comportam, não sei, não.









TRANSFOBIA





Insurgindo-se contra as transexuais, em Reunião Ordinária realizada nesta terça-feira (4/4), na Câmara Municipal de Belo Horizonte, Borja declarou: “Esse é um projeto que vai contra a defesa real das mulheres na cidade de Belo Horizonte e contra a liberdade de crença, liberdade de religião e aquilo que nós entendemos: que Deus fez homem e mulher e o que passar disso não é bem-vindo na nossa sociedade”. Ai, ai, ai… Precisou invocar Deus para defender uma ideia, vereadora? Tá faltando argumento para sustentar sua tese?





A ira da valente é por um projeto sobre o uso de banheiro feminino por mulheres trans. Ela, como Nikolas e a irmã transfóbica , acha que essas moças têm de fazer xixi ou em banheiro masculino ou em alguma sarjeta. Na boa, se eu fosse pai de uma menina trans, essa gente teria muito trabalho comigo - bem mais do que já têm. Bando de insensíveis, desumanos, hipócritas, inseguros (com a própria sexualidade). E sim: nazistoides ordinários! Quem é você, Flávia Borja, para determinar quem é, ou não, bem-vindo à sociedade?





LIBERDADES





Mas o bom é a frase: “contra a liberdade de crença”. Didi Mocó diria: “cuma”? Uma lei que permite o uso de banheiro masculino por moças trans atenta contra a liberdade de crença? Fumou erva daninha, senhora? Vá professar sua crença em paz, em seu templo, como quiser; nenhuma trans está preocupada com sua fé e como a exerce. É você que, por acreditar que “Deus fez homem e mulher e o que passar disso não é bem-vindo na nossa sociedade”, atenta contra a liberdade religiosa e de crença dos outros.





Eu, por exemplo, não penso assim. Mas veja que coisa: você existe e eu não culpo o Criador por isso. Muito menos acho que você não pode existir. Mas creio que gente do seu tipo deve ser controlada, mas por leis, e não pela força ou por suposta “regra cagada” por algum embusteiro religioso, entende? Você não pode impor à “nossa sociedade” nada, pois essa sociedade não é só sua, ou dos seus. Essa sociedade é minha também, e não admito que você me diga quem é bem-vindo, no caso, bem-vinda, por causa do gênero.





E AÍ, VEREADORES?





A vereadora tem o direito de acreditar e defender o que quiser e bem entender, desde que o faça de maneira compatível com o cargo e a Casa. Se é contra a questão dos banheiros, que vote da forma que melhor represente seus eleitores. Porém, o que não pode, e este é o motivo desta coluna, é atacar as mulheres trans, chamando-as de “marmanjos”, ou o contrário, “mulheres que por alguma crença acham que são homens”. Deixe de ser estúpida, criatura! Vá estudar, vá ler trabalhos científicos, abandone a cloroquina , saia à luz.





Em 2019, a homofobia e a transfobia foram equiparadas ao crime de racismo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Infelizmente, é mais uma lei para inglês ver. Contudo, há outras leis, no caso, as que regem a atuação dos vereadores de Belo Horizonte. Será que por ter maioria evangélica (vereadores) a CMBH será eternamente palco deste tipo de conduta? A Casa do Povo irá excluir parte deste povo? Isso é democracia? Aliás, apelando para Deus, como fez a vereadora, isso é ser cristão? Amanhã será contra quem? Crianças como em Santa Catarina? Ou alguém acha que violência não estimula mais violência?